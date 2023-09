Emotiu pregó d'en Rafel Jordà Siquier per donar el Sus a les Festes de la Mare de Déu de Maria de la Salut

Un jove mariando enginyer aeronàutic en Rafel Jordà Siquier de trenta-tres anys, nascut per circumstàncies de l'àmbit familiar a Barcelona però d'arrels mariandes per part de pare, i recentment guanyador del premi Princesa de Girona en la categoria d'empresa, gràcies a la seva gran tasca en l'àmbit científic on destaca per la seva passió, entusiasme, capacitat de lideratge i la seva qualitat humana dirigint l'empresa «Open Cosmos que dissenya, fabrica i opera satèl·lits capaços de recopilar dades de la Terra per abordar els grans reptes globals, com ara el canvi climàtic, l'ús de recursos naturals o la connectivitat en àrees remotes. Els satèl·lits mesuren cada racó de la Terra amb diversos sensors i posen tota aquesta informació a l'abast de la gent perquè puguin prendre decisions climàticament i econòmicament sostenibles». Ens ha regalat un culte i dinàmic Pregó de Festes que dona el sus a les Festes de la Mare de Déu davant una gran quantitat d'assistents del poble de Maria de la Salut i analitzant de forma molt planera els grans reptes que viu la Humanitat.

En Rafel ha estat capaç d'enganxar als seus veïnats amb la seva veu clara, concisa, científica i amb una passió sense límits, demostrant amb molta sensibilitat el seu esforç de molts anys de treball i no oblidant els valors humans que li han inculcat la seva família, que sempre han mantingut el compromís de treballar per millorar la vida de les persones, i aprofitant per ressenyar l'estimació cap al nostre poble Maria de la Salut que sempre està en el seu cor a qualsevol indret del món.

Al llarg del pregó, ha realitzat un recorregut de la vida en totes les seves formes, des del seu naixement fins ara, distingint les seves dificultats, però també amb una mirada esperançadora i alhora realista que ha embadalit als assistents amb les seves paraules, recordant que el món està en perill i necessita urgentment el compromís ferm de la Humanitat per no arribar a la seva extinció. Una nit difícil d'oblidar!!