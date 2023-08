L’Ajuntament de Felanitx demana «disculpes als felanitxers i felanitxeres que no pogueren gaudir de la festa amb normalitat»

Davant la situació viscuda anit a les portes del Parc Municipal de sa Torre amb una massificació de gent que volia accedir a la revetla, l’Ajuntament de Felanitx ha demanat . «De fet, molts varen desistir i partiren abans d’hora en veure la situació, les coes i l’allau de gent congregada en els exteriors del recinte», reconeixen des de la institució.

També destaquen que «durant gairebé tot el dia la festa de Sant Agustí es desenvolupà amb normalitat i el municipi gaudí d’un gran dia perquè els felanitxers i felanitxeres varen dur a terme una celebració exemplar».

L'explicació de l'ajuntament és que «el problema començà a partir de les 20.00h en què arribà una allau de gent que es congregà a la rodalia del parc municipal on arribà a haver-hi 5.000 persones defora quan l’aforament ja estava complet. De fet, i a l’espera de l’informe del cap de seguretat, si es varen produir cues fou precisament perquè no es permeté més accés que el previst» i afirmen que «en aquest sentit, volem deixar clar que l’aforament del parc en cap moment es va sobrepassar» i afegeixen que «hi havia 7.000 persones que era l’aforament màxim previst després d’haver hagut de reduir el topall en 1.000 persones a causa dels danys a l’escenari ocasionats per la tempesta de diumenge.»

Pel que fa a les persones que varen botar les barreres, l'ajuntament diu que «varen ser immediatament identificades i expulsades del recinte.»

De la seva banda, la batlessa de Felanitx, Catalina Soler i el seu equip de govern, han anunciat que de cara a les festes de Sant Agustí de l’any vinent es prendran «mesures dràstiques» per tal que no es repeteixi aquesta situació.

En aquest sentit, anuncien que «la revetla Kais no es farà el dia de Sant Agustí i passarà a ser de pagament i per a majors de 18 anys. Tot plegat per evitar l’efecte crida».

També es plantejarà l’opció de fer una polsera o un distintiu per als residents al municipi i també habilitar dos accessos diferents, un per a empadronats i un altre per a no residents.

La batlessa de Felanitx conclou: «Estudiarem totes les possibilitats perquè el dia de Sant Agustí sigui per a gaudi de la gent del municipi. El que no podem permetre és que una revetla embruti el nom de Felanitx i molt manco faci mal a les festes perquè davant de tot estan fetes perquè els felanitxers i les felanitxeres les puguin gaudir plenament».