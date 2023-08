[VÍDEO] Demanen la dimissió de la regidora de festes i el cap de Policia de Felanitx pel descontrol en la verbena de Sant Agustí

El Bloc ha anunciat que proposarà la constitució immediata d'una Comissió de Festes de Felanitx, formada pels agents de la societat civil felanitxera, que consensuï les mesures necessàries perquè «el que hem vist enguany no es torni a repetir».

Els accessos al Parc Municipal de sa Torre es varen tornar a veure totalment desbordats un any més davant l'afluència massiva de gent a la verbena de Sant Agustí i la inoperància del dispositiu policial establert. «Els vídeos lamentables de persones, la majoria adolescents venguts de fora, botant la tanca del parc per a burlar el control d'aforament, totalment inoperant, ja han corregut com la pólvora i amenacen la imatge i el bon nom de Felanitx i la seva gent», avisa el Bloc per Felanitx.

«La manca de previsió és absoluta tenint en compte que és el segon any que es repeteixen aquests fets, i cal que se'n derivin responsabilitats polítiques. En aquest cas, per part de la regidoria de festes i els responsables del dispositiu policial», assegura el partit polític. A més, denuncien que un any més, moltíssims felanitxers «ens hem vist privats de poder gaudir de la nostra pròpia festa». Per això, consideren imperatiu que tots els agents implicats en l'organització de les festes «ens asseguem a debatre i consensuar les mesures per evitar que l'any que ve ens tornem a trobar davant el mateix problema, fruit de la inoperància de l'equip de govern».