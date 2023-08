Més per Sóller expressa el seu suport a les vagues del personal del Tren de Sóller

Més per Sóller expressa el seu suport al personal del Tren de Sóller davant la convocatòria de vuit jornades de vaga. La setmana passada, representants de Més per Sóller es reuniren amb els representants sindicals del personal treballador per conèixer de primera mà la seva situació i les seves demandes laborals.

La formació ecosobiranista expressa públicament el suport als treballadors del Ferrocarril de Sóller i es suma «a les demandes que s'han plantejat a la direcció de l'empresa. Unes peticions que van molt més enllà d'una qüestió de salaris, que també tenen efectes sobre el servei de transport que el Tren ofereix a la ciutadania i que apel·len a qüestions de seguretat que consideram fonamentals i urgents per resoldre».

A més, des de Més per Sóller asseguren que han «instat a MÉS per Mallorca a dur a terme diferents accions que des de l'àmbit polític, tant a nivell del Parlament com al Congrés dels Diputats, se sumin o es complementin amb les que els treballadors i treballadores estan impulsant». Afegeixen que s'han de «garantir unes condicions laborals dignes i justes per als treballadors i treballadores» i comenten que «infinites vegades hem sentit que el tren és un dels motors econòmics del nostre poble, el qual genera anualment beneficis astronòmics. Advocam, amb tot, pel benefici compartit».