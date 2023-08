Un 'Umbracle de Colors' fet per 30 dones engalana el Pla de na Tesa per les festes

Un 'Umbracle de Colors' engalana el Pla de na Tesa, a Marratxí, per les seves festes de Xaloc, que se celebraran al llarg d'aquesta setmana i finalitzaran el diumenge dia 20 d'agost.

Segons ha informat l'Ajuntament de Marratxí aquest diumenge, el Pla de na Tesa celebrarà les festes de Xaloc al llarg d'aquesta setmana i finalitzaran el 20 d'agost. I, precisament, amb motiu de les festes s'ha elaborat un 'Umbracle de Colors' que ha estat inaugurat pel batle de Marratxí, Jaume Llompart, acompanyat per la regidora de Salut, Elvira Garcia.

L'Umbracle ha estat una activitat organitzada des de l'àrea de Salut i l'han duit a terme unes 30 dones del Pla de na Tesa, Sa Cabana i es Pont d'Inca, i adornarà la plaça dels Donants de Sang fins a finals d'octubre.

El Consistori, per part seva, ha volgut ajudar a aquesta activitat facilitant l'estructura metàl·lica necessària per a poder lluir l''Umbracle de Colors'.

Amb aquesta obra comunitària es cerca evitar la solitud i fomentar la socialització i la comunicació, evitar i prevenir malalties òssies a les mans, evitar anquilosis i crear ombra. L'Umbracle s'ha fet amb la tècnica de punt de ganxo amb l'ajuda de la professora i veïna del Pla de na Tesa, Bàrbara Simó.

El grup de dones va començar amb aquesta obra pel mes d'abril, moltes sense saber fer punt de ganxo. La tècnica de Salut, Xelo Huertas, amb la col·laboració de Marga Aguiló han destacat la implicació que han tengut totes elles, arribant a fer dissenys professionals.

Aquestes marratxineres es reunien cada dimecres de 16.30 a 18.30 per a anar fent els cercles. Una activitat que a més els servia com una motivació per a sortir al carrer.

L'Umbracle es va finalitzar a principis del mes de juliol, amb un total de 335 dissenys. No obstant això, totes elles han volgut continuar amb l'activitat per com els ha agradat la mateixa.

El batle de Marratxí i veí del Pla de na Tesa, Jaume Llompart, ha destacat la importància d'aquest tipus d'activitats perquè «reflecteixen la unió del municipi i com entre veïns ens donam suport». Llompart ha afegit que es faran més projectes amb finalitats com aquest per la bona acollida que ha tengut l'Umbracle de Colors.

Es vol mantenir l'obra fins a finals del mes d'octubre, malgrat que, si el temps i l'estat dels dissenys acompanya, es podria allargar a tot l'any per a així omplir i decorar el Pla de na Tesa amb colors i alegria.