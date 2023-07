[VÍDEO] Activistes de la Plataforma per la Llengua fan una acció a l'Aldi d'Inca: «Cap agressió sense resposta»

Aquest diumenge per la nit, diversos activistes de la Plataforma per la Llengua a les Illes Balears han fet una acció de protesta al supermercat Aldi d'Inca després de rebre la denúncia d'una dona que va ser discriminada per haver parlat en català. La clienta remarca, a més, que li varen negar el full de reclamacions.

🛑 CAP AGRESSIÓ SENSE RESPOSTA



🪣🧹 Anit passada activistes de @PLlenguaIlles varen fer una acció a @Aldi_es d'Inca.



✉️ Si pateixes una discriminació lingüística, adreça’t al nostre servei de queixes: https://t.co/0hWFw1Q0AZ #Proudagressionslingüístiques #ProuDeCatalanofòbia https://t.co/D5VPZbYjCD pic.twitter.com/j4IJHxBl50 — Plataforma per la Llengua Illes Balears (@PLlenguaIlles) July 10, 2023

La denúncia

Una dona va denunciar a la Plataforma per la Llengua que va ser discriminada al supermercat de la cadena Aldi a la ciutat d'Inca per adreçar-se en català a un reposador, i que l'establiment no li va voler facilitar el full de reclamacions quan ella els el va demanar. L'entitat ha fet públic el cas i demana a la direcció de l'empresa que investigui els fets i es comprometi a respectar els drets dels consumidors catalanoparlants en tots els àmbits.

Els fets varen passar el 21 de maig quan la clienta va demanar a un treballador del supermercat on podia trobar llegums, i, segons que relata l'afectada, ell va fer veure que no l'entenia. Tot i que ella li va repetir a poc a poc i li va posar exemples de llegums, el treballador va continuar fent com si no l'entengués i quan ella li va demanar específicament si no l'entenia, ell va riure per davall del nas i li va dir que no. La consumidora va decidir anar-se'n cap a la caixa amb el que ja tenia i sol·licitar el full de reclamacions, però la caixera li va demanar per quin motiu el volia i, quan li va explicar la situació, li va preguntar si no sabia parlar en castellà. La clienta li va dir que sí que en sabia, però que tenia dret de parlar en català. Finalment, la caixera va demanar a l'encarregat que li dugués el full de reclamacions. Després d'esperar, segons la clienta, una bona estona, l'encarregat no li va acabar donant el document i ella va dir que no podia perdre tot el matí al supermercat i que ja denunciaria els fets per altres vies.

L'entitat demana a la direcció d'Aldi que investigui els fets i eviti que es tornin a produir, i denuncia que aquest 8 de juny també va rebre una altra queixa per motius lingüístics en un establiment de la cadena. En aquest cas, va ser en un establiment a Blanes, a la comarca catalana de la Selva, i el consumidor denuncia que no només un treballador li va dir «no entiendo nada» quan ell s'hi va adreçar en català, sinó que una treballadora el va escarnir per parlar en català.