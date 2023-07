Alternativa per Pollença denuncia que «un 23,3% dels d'habitatges del municipi estan buits»

Alternativa per Pollença ha fet públic un comunicat en el qual explica que «L'Institut Nacional d'Estadística (INE) ha publicat les dades d'habitatges buits: al cens de 2021. Un càlcul que ha realitzat mirant el consum elèctric. Al cas de Pollença hi ha 2949 habitatges buits, al que podem sumar altres 255 habitatges que també es poden considerar buits, ja que consumeixen menys de 250 kWh anuals, el consum d’una gelera. Això suposa un total de 3204 habitatges buits, un total d’un 23,3 % dels que tenim al municipi. mentre que molts de pollencins han de renunciar a viure al seu poble si no és per haver heretat una casa. Un problema molt greu que hem denunciat en nombroses ocasions i al qual hem i aportat solucions en mocions i propostes què no s'han executat».

Segons Alternativa per Pollença, «Les dades són una demostració més de què el nostre municipi es troba en una situació crítica al tema de l’habitatge en els darrers anys, com va quedar palès en l’estudi de la UIB l’any 2018, un estudi encarregat per l'Ajuntament a proposta nostra, on va destacar l’escassa oferta de lloguer residencial i els preus elevats al nostre municipi».

També critiquen que «el govern de dretes no ha fet res a la passada legislatura i poc podem esperar de l’actual govern balear a aquest tema, però és imprescindible prendre mesures fiscals per afavorir que els habitatges buits entrin al mercat de lloguer».