Catalina Soler tornarà a ser batlessa de Felanitx amb el suport d'El PI

El PP i El Pi han arribat a un acord de governabilitat per als pròxims quatre anys a Felanitx, de tal manera que la candidata 'popular', Catalina Soler, serà la batlessa del municipi. Per la seva banda, el candidat d'El Pi, Jaume Montserrat, serà el primer tinent, mentre que la número dos d'El Pi, Melanie Mesquida, serà la regidora delegada de Portocolom.

Segons han recordat tots dos partits aquest dilluns en nota de premsa, davant els resultats obtinguts en les eleccions del 28 de maig, la suma dels dos partits obté un total de deu regidors (vuit del PP i dos del PI), la qual cosa en suposa un més que la majoria absoluta.

Amb la signatura d'aquest conveni, Soler ha volgut «donar continuïtat al pacte de govern iniciat fa dos anys per a seguir amb la dinàmica de canvi que necessita el municipi» i demostrar que «amb gestió, les coses es fan bé». Per part seva, la número vuit de la candidatura del PP, Catalina Roig, ha anunciat que no recollirà l'acta de regidora per motius personals i, en el seu lloc, entrarà com a regidor el número nou de la llista, Kike Garzón.