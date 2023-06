MÉS per Mancor denuncia una agressió homòfoba durant la nit electoral del 28M

MÉS per Mancor ha denunciat públicament aquest divendres una «agressió verbal homòfoba» i «conducta agressiva» que va tenir lloc durant la nit electoral del 28 de maig. Uns membres de la seva llista electoral als comicis municipals «varen ser agredits».

Segons ha denunciat l'agrupació a través de les xarxes socials, aquella nit, a la plaça del poble, enfront d'un dels bars, van increpar i intimidar amb l'objectiu d'humiliar a un membre de la candidatura. «Van utilitzar expressions ofensives com "Puto Maricón", "no ets ni des poble", "estic fins els ous dels putes rojos" i van faltar al respecte amb agressivitat envers altres membres de la llista», ha denunciat l'agrupació.

MÉS per Mancor ha volgut fer una crida a tots els habitants del municipi «a defensar la convivència i la cohesió entre els ciutadans del poble, a través del respecte i la tolerància». «És essencial reconèixer aquestes faltes de respecte i treballar per combatre'ls, promoure la igualtat i la diversitat, i educar per a la tolerància i el respecte mutu. Cada persona té dret a ser tractada amb dignitat», han assegurat.

Des de l'agrupació de MÉS per Mancor insten l'agrupació del PP de Mancor «que manifesti per escrit la mateixa denúncia pública d'aquests fets provocats per persones amb qui minuts més tard varen celebrar la seva victòria electoral». «Moltes gràcies a les 498 persones que diumenge vàreu votar la candidatura de MÉS per Mancor. Moltes gràcies pel vostre suport i per la vostra educació i civisme en tot moment. Sou exemple i sou orgull», han sentenciat.