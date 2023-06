Pere Mateu enceta les Fires i Festes de Manacor amb un pregó centrat en la igualtat i la integració de l'esport

El pregó de les Fires i Festes de Primavera 2023 ha donat el sus aquest divendres vespre a dues setmanes d'esdeveniments per a tots els públics a Manacor. El pregó ha anat enguany a càrrec de Pere Mateu, president del Club Esportiu Manacor. Mateu ha centrat la seva intervenció en la importància de l'esport com a element de socialització. A més, ha remarcat la importància de la incorporació de les dones i de l'esport com a instrument per a la igualtat en tots els àmbits.

El batle de Manacor, Miquel Oliver, ha centrat el seu discurs en els valors de l'esport, en la capacitat del club de crear comunitat mitjançant la seva tasca social, en l'assoliment de la igualtat de gènere en el futbol i en la resta de disciplines esportives i en la feina d'integració social que fa el club, que enguany compleix el centenari.

El batle ha entregat al pregoner una rajola hidràulica amb l'escut de Manacor que ressalta la importància de la indústria local. A continuació, el grup manacorí Reïna ha oferit un concert al públic assistent. L'acte ha començat, com cada any, amb el ball dels Cossiers davant la Sala i al Claustre de Sant Vicenç Ferrer i ha estat conduït per l'actriu Mariantònia Salas.

A continuació reproduïm el Pregó de les Fires i Festes 2023 a càrrec de Pere Mateu, president del Club Esportiu Manacor:

«Bon vespre a totes i tots. M'agradaria començar donant les gràcies al Senyor Batle Miquel Oliver i a tot l'equip de govern per donar veu al club esportiu Manacor un dia tan assenyalat com aquest.

Com tots sabeu, durant aquest 2023 celebrem els 100 anys del nostre club. Es diu aviat, però 100 anys donen per molt, moments bons i d'altres no tant, èpoques d'incertesa i d'altres per a recordar i reviure amb alegria.

Des de 1923, any de la fundació del club, Manacor, com a poble ha canviat moltíssim, igualment nosaltres com a ciutadans i com a societat.

El club sempre ha estat present i s'ha hagut d'anar adaptant a aquests canvis i èpoques viscudes, evolucionant dia a dia per seguir tenint un paper important dintre de la societat manacorina.

Segur que molts del presents heu format part del club d'una o d'altra forma, com a jugadors, mares, pares, padrins, socis, directius o simplement com aficionats. Durant aquests 5 anys com a directiva, coneixes moltíssimes històries, anècdotes, moments especials, que et transmeten les diverses generacions que han passat pel club, amb elles te n'adones de la importància que ha tingut el Manacor dintre del poble, i valores una mica més, la importància de la tasca del dia a dia, perquè el dia de demà, siguin ells, els mes petits, qui segueixin fent créixer el nostre patrimoni.

El club ha estat sempre un dels punts d'unió per a tots els manacorins, cosa tan necessària a dia d'avui, d'anys amb més intensitat i d'altres amb menys, per això des de la directiva tenim clar quin ha de ser el punt central del centenari, i no és altre que tornar acostar el club el poble que cada un de vosaltres se'l senti com a seu, i que tots aquells que per un motiu o un altre es varen allunyar, recuperin aquesta estima que de ben segur sentiren en una altra època, perquè segur que si recerquen dins seu trobarien moltíssims de records imborrables i motius per a estimar.

Quantes quintades de jugadors del Manacor són a dia d'avui de la quadrilla d'amics, quants d'ells a un sopar o passejant pels nostres carrers es retroben i rememoren antigues històries. Són aquestes petits coses les que més hem de valorar i les que ens han de fer créixer l'estima cap al club.

Podríem estar hores xerrant i fent un recull d'anècdotes i moments pel record. Però consider que el pregó d'avui s'ha de centrar amb altres coses, que possiblement siguin les més valuoses per a nosaltres com a poble. La influència i importància de l'esport en les comunitats.

Cal parlar sobre els beneficis de l'esport, no només en l'apartat de la salut, clar estar, sinó també, fent referència a tots aquells valors, que van implícits en l'esport i més específicament en un esport d'equip.

A més d'això, no podem passar per alt, la importància de l'esport dins la societat actual. Vivim moments en què cada vegada ens feim més lluny els uns dels altres, de no socialitzar, de no jugar als carres de no córrer per les places. Per tot això cada vegada més, l'esport és fonamental. Deixar el mòbil i jugar amb els amics, tan senzill i tan vital.

No podem deixar de banda que durant els darrers anys podem escoltar moltes opinions demonitzant el futbol, a vegades amb certa raó, normalment perquè pretenem inculcar una competitivitat desmesurada als més petits, el que ens porta a comportaments poc ètics i irresponsables. Una de les tasques primordials del club a dia d'avui és lluitar per millorar dia a dia i ser un millor mirall pels nostres fills i filles.

Ara bé, tampoc no podem obviar els immensos beneficis que aporta la practica d'un esport d'equip. T'ensenya que tu tot sol no guanyes, que es important recolzar-te amb els que tens a prop, tenir confiança, suport i entrega, és fonamental per a l'èxit. Aprens a perdre i a aixecar-te i tornar-ho a provar després d'una derrota, a seguir lluitant i a esforçar-te una mica més cada dia per a aconseguir els teus objectius.

En l'esport com en la vida, moltes vegades no s'assoleixen els objectius, no podem oblidar que només guanya 1, però el vertader èxit, radica en no deixar d'intentar-ho i cercar ser una mica millor cada a dia, al final com amb tot, el més important és el camí. Amb els anys, jo almanco, i no som molt vell, aprens a valorar moltíssim tot el que aporta fer esport des de petit.

Manacor ciutat d'esportistes, crec que això tots ho tenim clar, i n'estem orgullosos, me pareix que no fa falta dir noms, així no mos deixarem ningú. El que si es important és seguir fent feina des del clubs i amb el suport de les institucions per no perdre aquest vincle. Fa temps em varen dir que com que a Manacor hi havia tanta gent que feia esport, pareixia que no era necessària la seva promoció, tot el contrari, si tenim una cosa bona com a poble l'hem de saber cuidar i no deixar perdre, per això es clau, des de les institucions seguir promocionant l'esport, millorant les instal·lacions, recolzar als clubs i valorar la sa feina diària.

No m'agradaria passar per alt totes aquells persones que pràcticament de forma altruista passen els horabaixes i caps de setmana, entrenant i intentat ensenyar als més petits, a vegades ho faran bé i d'altres no tant, cometran errors, com tots nosaltres, però sempre i el més important posant tota la seva il·lusió, gràcies.

Si xerram d'actualitat, és obvi, que ens trobem a un moment de canvi i de grans reptes socials, aquí, com a club, juguem un paper fonamental, ens toca aprendre i evolucionar, crec que podem estar orgullosos i treure pit. A dia d'avui el club engloba, 27 equips, 500 esportistes, 50 tècnics, més de 300 socis, més de 50 col·laboradors, etc.



A més, per primera vegada a la història, el club compta amb dos equips femenins, i segur que els propers anys en seran més. En aquest punt m'agradaria felicitar i donar l'enhorabona a en Llorenç, que es qui ho ha lluitant durant aquests darrers anys,i qui ha passat per moltíssimes dificultats fins aconseguir-ho.

A mes el club es un exemple de diversitat, ja que intregrem famílies i jugadors de moltíssimes nacionalitats, aquí son els mes petits els que ens ensenyen que és possible conviure plegats, deixant de banda les nostres diferències i lluitar per un objectiu comú, tal com diu el nostre himne, tan si has nascut aquí o allà deçà la mar l'equip del Manacor ens fa germans.

Per acabar, m'agradaria donar les gràcies a totes aquelles empresses manacorines que any rere any donen suport al club, a tots els directius tan actuals com passats que han fet feina per arribar al dia d'avui, a tots els entrenadors, coordinadors i personal que fa feina en el dia a dia, i gràcies en es jugadors i a ses famílies per la confiança, a mes donar l'enhorabona i ànims al nostre primer equip que fa dos anys queda subcampió, però que com sabeu no es pensa rendir.

A per 100 anys més, seguint disfrutant de l'esport i del futbol. Moltes gràcies a tots i totes, visca el Manacor, visca Manacor i bones Fires i Festes!!!»