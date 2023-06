Un ciutadà denuncia una agressió per part del personal de seguretat de l'estació de tren d'Inca

Un ciutadà ha denunciat haver patit una agressió per part del personal de seguretat de l'estació de tren d'Inca el passat dissabte, 27 de maig.

Segons explica el denunciant, l'agressió va ser per part de tres vigilants de l’empresa de seguretat privada contractada pels Serveis Ferroviaris de Mallorca mentre esperava en una zona d'escales ja que no hi ha seients a la zona on ha d'esperar per a accedir al tren amb la bicicleta.

Els agents de seguretat li varen demanar que abandonés l'espai i el ciutadà s'hi va negar argumentant que usa aquest espai per a esperar perquè no hi ha cap prohibició. En negar-s'hi, ha explicat, va rebre la resposta violenta d'un dels vigilants que el va forçar a abandonar les instal·lacions.

Segons explica, en caure un bolígraf a terra, va ser copejat pel personal de seguretat, a la qual cosa va respondre empenyent el vigilant. Després d'això, va ser reduït pels agents de seguretat i posat a disposició de la Guàrdia Civil.

El denunciant ha assegurat que té el comunicat mèdic per les contusions i ha denunciat l'actuació com un possible delicte de lesions.