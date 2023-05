Assenyalen la deficient situació laboral i d'atenció de la residència Reina Sofia de Muro

L'STEI Intersindical ha denunciat aquest dimecres que a la residència Reina Sofia de Muro hi impera una situació molt desfavorable tant per a les treballadores com per a les persones majors que hi resideixen.

La informació recollida pel sindicat ha estat obtinguda a partir de les visites dutes a terme per permanents al centre des del mes de febrer, a instàncies del personal del centre que volia denunciar les condicions de feina, les mancances de personal i com això afectava la

qualitat del servei.

L'STEI Intersindical ha denunciat que a la residència Reina Sofia de Muro no hi ha un coordinador d'infermeria, qui facilitaria l'organització i resoldria de forma més eficaç possibles imprevistos; que el terapeuta ocupacional té una jornada insuficient per a cobrir les necessitats dels usuaris de la residència, les estudiants en pràctiques han hagut d'arribar fins i tot a cobrir vacants de dies lliures de les tècniques en cures auxiliars d'infermeria; i que no es planifiquen els torns horaris de la manera escaient: ni estan ben repartits ni són proporcionats.

Per altra banda, des del sindicat també han afegit que les jornades són de quaranta hores setmanals per a tot el personal, i no de 37,5, hores com tenen la pràctica totalitat del personal laboral de les administracions públiques.

Des de l'STEI, a més, asseguren que no hi ha cap zelador per a facilitar les transferències dels usuaris i les mobilitzacions, fet que comporta moltes lesions derivades de la mobilització dels usuaris. Fa més de sis mesos que no funciona l'ascensor de grans dimensions que facilitava el desplaçament dels usuaris dependents i el personal no rep formació preventiva adequada per part del Servei de Prevenció amb l'objectiu d'evitar aquestes lesions.

També han posat en relleu que la direcció del centre de Muro no proporciona bolquers de nit absorbents, cosa que dificulta el descans nocturn adequat dels residents. Amb tot, des de l'STEI consideren que la dotació econòmica que hi destina l'Ajuntament «no és suficient per a atendre en unes condicions que no suposin una càrrega continuada per al personal i unes molèsties que consideram significatives per als usuaris».

L'STEI ha parlat de tot això amb la directora del centre, i «en vista de la dificultat per a posar remei a aquesta situació, hem intentat contactar amb la regidora d'aquest àmbit. De moment, l'Ajuntament no ha oferit solucions».