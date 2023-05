Proposen la instal·lació d'una placa d'homenatge a la lluita ecologista que va aconseguir la demolició dels apartaments il·legals de ses Covetes

Aquestes passades setmanes, s’han complert 10 anys de la demolició dels apartaments il·legals de ses Covetes, a Campos. Una demolició del projecte de 68 apartaments, que al 1994 s’havien començat a construir just damunt la platja d’Es Trenc.

Va ser una fita icònica d’un conflicte que havia arrencat l’any 1992 (quan l’Ajuntament donà llicència per a construir la urbanització), i que no acabà fins al 2022, quan els tribunals deneguen indemnitzacions per als promotors d’aquella urbanització.

«Han estat 30 anys de lluita i prop de 30 resolucions judicials. Aquell dia, el dia que va començar la demolició, va ser l'inici del final d'una lluita social i jurídica sense precedents i que s'ha convertit en un símbol de la lluita ecologista. Ses Covetes va recuperar a la fi l'estat natural que li pertocava», ha remarcat MÉS per Campos.

Des del partit expliquen que acaben aquesta legislatura amb la presentació d’una proposta que vol «agrair i alhora retre homenatge a totes les persones i entitats que van defensar el territori. Una moció que vol servir com a petit homenatge a la lluita ecologista i també a l’esquerra campanera i mallorquina per tal de mantenir la platja d’es Trenc viva i natural per al nostre gaudi i el de les futures generacions. No només d’aquestes persones, també de l’equip jurídic que va entomar amb fermesa i valentia la defensa de la causa».

Per això, proposen que s’instal·li una placa a ses Covetes en «homenatge i agraïment sincer a totes les persones i entitats que van fer possible que aquest indret es conservi natural i que les futures generacions la puguin gaudir com ho vam fer nosaltres i els nostres padrins».

«Aquesta lluita titànica no té un sol nom, sinó de desenes i centenars de persones. És aquesta una proposta que ens dignifica un poc a tots i totes, una proposta de resolució justa, necessària i que potser arriba un poc tard, però que finalment ha de portar tot el nostre afecte i agraïment a les desenes i centenars de persones que ho van fer possible», expliquen.