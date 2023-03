Manacor insisteix que el tren de Llevant «aquesta vegada sigui una realitat»

L'Ajuntament de Manacor ha insistit aquest divendres en un acte la reivindicació històrica d'impulsar el tren de Llevant. El consistori ha recordat que ha fet arribar al llarg dels darrers mesos al Govern de les Illes Balears una sèrie de peticions pel que fa al projecte del Tren de Llevant al seu pas per la capital de la comarca.

L'Ajuntament de Manacor celebra que «el Govern hagi acceptat aquestes propostes, que suposen la incorporació de noves aturades dins el traçat urbà, l'execució d'un nou vial previst pel Pla General i que connectarà l'actual passeig Ferrocarril amb la carretera Ma-15, un aparcament dissuassiu i que el tren es converteixi en tren-tram al seu pas per la ciutat». Amb relació a aquest darrer punt, el conssitori ha destacat «tots els avantatges que això suposamper a la mobilitat urbana i per a la cohesió social i urbanística».

«Estam convençuts que la solució és el transport públic», ha assegurat el batle de Manacor, Miquel Oliver, a l'acte de presentació del traçat. L'esdeveniment, que ha tengut lloc a l'estació de Manacor, ha comptat amb la presència de la presidenta del Govern, Francina Armengol i el conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí.

Oliver ha recordat que «enguany es compleixen 25 anys de la primera Marxa pel Tren de Llevant», per la qual cosa que espera que «aquesta vegada vagi de veres i el tren arribi a Cala Rajada d'una vegada per totes». En aquest sentit, ha agraït la feina feta a la societat civil, encapçalada per la Plataforma en Defensa del Tren, i ha assegurat que les peticions que ha fet l'Ajuntament donen resposta als canvis que ha experimentat Manacor els darrers anys.

El batle ha insistit que el tren «no xaparà el poble, tal i com es vol fer creure», ja que el tren-tram no implicarà cap tipus de barrera urbanística al seu pas per dins la ciutat. Així mateix, ha sol·licitat al Govern que el tren-tram s'implanti des del polígon industrial per a eliminar les barreres arquitectòniques que actualment separen la barriada des Creuers amb la de sa Torre.

El tren de Llevant tendrà 1,7 quilòmetres dins el traçat urbà de Manacor i implicarà una remodelació completa del passeig Ferrocarril. En aquest passeig, l'Ajuntament ha sol·licitat que es respecti el major nombre de palmeres possible i que es reordeni el trànsit, de manera que els vianants i bicicletes puguin continuar tenint espai per a l'activitat física i cívica. És per això que el vial que executarà el Govern serà, segons l'ajuntament, «una alternativa que permetrà millorar la mobilitat dins Manacor».

Per concretar la col·laboració entre el Govern i l’Ajuntament de Manacor, ambdues institucions signaran pròximament un conveni de col·laboració per a l’execució d’aquest tram urbà. A més, es crearà una comissió de seguiment d’aquest conveni, amb membres de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, de Serveis Ferroviaris de Mallorca i de l’Ajuntament de Manacor, per a vetllar pel compliment dels acords prevists.