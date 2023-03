L'associació feminista de Porreres celebra aquest dissabte el seu primer aniversari

Veus Feministes, l'associació feminista de Porreres, celebrarà un concert aquest dissabte amb motiu del seu primer aniversari. L'esdeveniment, batejat com a 'Horabauxa', tendrà lloc al Parc de n'Hereveta a partir de les 17:30, serà d'entrada gratuïta i comptarà amb l'actuació d'artistes illencs, com Glòria Julià.

L'associació nasqué durant la primavera de l'any passat amb l'objectiu, segons recullen els seus estatuts, lluitar contra les desigualtats per raó de gènere a Mallorca i, en particular, al poble de Porreres, d’acord amb els principis del feminisme. També pren com a objectiu lluitar contra les situacions de violència patriarcal arrelades socioculturalment i difondre el feminisme entre la població, mitjançant accions de conscienciació social.

Entre les activitats més rellevants celebrades, cal destacar el cicle de xerrades 'Rompent tabús', que intenta posar en el centre del debat públic temes de gran trascendència que generen certa reticència. Així, ja s'han celebrat xerrades sobre la menopausa, la menstruació, l'embaràs i el postpart, i està previst que aquesta primavera se'n celebri una sobre sòl pèlvic.

En declaracions al Diari de Balears, Marina Viedma, membre fundadora de l'associació, fa un balanç molt positiu d'aquest any de trajectòria. Ha volgut destacar, entre les activitats més destacades, les accions de carrer que han anat celebrant i les activitats formatives a l'institut del poble. Quant a les expectatives de futur, la intenció és involucrar més dones porrerenques a fi que l'entitat cresqui i continuar amb la tasca feminista.