La plataforma Escola Nova de Felanitx reclama que s'agilitzi la construcció d'un nou CEIP

Escola Nova, la plataforma cívica felanitxera que vetlla per la construcció d'un nou centre educatiu, ha emès un comunicat en què exigeix que s'agilitzi el procés. Denuncien que les dilacions per part de l'administració provoquen «grans manques d’espai que limiten i dificulten el treball dels docents i la satisfacció de les necessitats bàsiques i d’aprenentatge de l’alumnat».

L'entitat informa que, després d'un lustre de procediment, la Conselleria d'Educació no respon a les seves reclamacions. Denuncien que en una reunió celebrada al maig de 2022, mantinguda amb l'Ajuntament i la Conselleria, l'ens responsable de la construcció els comunicà que ja s'havia designat un arquitecte i que en tres mesos s'hauria firmat el projecte. Això no obstant, a instància de l'Ajuntament, l'entitat s'assebentà que el projecte no s'estava elaborant.

Segons la planificació original, expliquen, hauria estat possible licitar les obres abans d'un eventual canvi de color polític en l'administració autonòmica i el centre s'hauria pogut inaugurar el curs 2024/2025. Ara, amb aquest nou endarreriment, aquesta opció ja és inviable, i l'entitat reclama que s'agilitzi el procés i se'ls informi dels avenços.