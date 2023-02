La Torre Picada de Sóller ja és patrimoni de tothom

La Torre Picada de Sóller ha celebrat aquest dissabte una jornada de portes obertes per a celebrar que ja és patrimoni públic i, com tal, ja està inclosa dins la xarxa de finques públiques del Consell de Mallorca per garantir així el manteniment del patrimoni natural i arquitectònic que l'ha caracteritzada durant els darrers quatre segles.

En aquest acte públic de celebració, que ha comptat a l'actuació dels Xeremiers de Sóller i amb un berenar popular, han estat presents la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera; les vicepresidentes Aurora Ribot i Bel Busquets; el conseller d'Hisenda i Funció Pública, Josep Lluís Colom; el conseller de Mobilitat i Infraestructures, Iván Sevillano; el batle de Sóller, Carlos Simarro, així com més d'un centenar de persones que han volgut gaudir d'aquest dia.

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera ha afirmat que «avui estam d'enhorabona i celebrem plegats que la Torre Picada ja és de tots els mallorquins i mallorquines, un espai d'alt valor simbòlic i patrimonial i molt estimat pels sollerics que a partir d'ara podrà gaudir tothom». Cladera ha remarcat que «la seva compra s'emmarca dins l'estratègia del Consell de convertir espais emblemàtics de l'illa en patrimoni públic per garantir el seu manteniment i conservació. Així ho hem fet amb la Torre Picada, l'antiga centra d'Aucanada i la Tanca de Can Domènech, i ho seguirem fent amb el Castell d'Alaró». La presidenta ha volgut agrair una vegada més a la família Castañer Puig per fer possible que la finca passi a ser patrimoni públic en lloc de vendre a compradors privats i a Antoni Valcaneras Coll la seva labor durant els darrers 40 anys com vigilant de la Torre.

El passat mes de novembre, el ple del Consell de Mallorca va habilitar una partida de crèdit per valor d'1.360.000 euros per a fer front al procés de compra d'aquesta finca d'una quarterada, que està a una zona molt freqüentada a vorera de l'espadat a la zona nord del municipi de Sóller i del seu port. Conté una edificació de prop de 150 metres quadrats, de secció circular i 12 metres d'alçada, coneguda per sa Torre Picada, la torre de defensa més gran de l'illa i una de les millor conservades, de la que es troben registres històrics de principis del segle XVII.

En aquest sentit, el conseller d'Hisenda i Funció Pública, Josep Lluís Colom ha ressaltat que «és important que la titularitat de la Torre Picada sigui pública perquè obre una sèrie de possibilitats d'ús de la divulgació dels valors patrimonials, històrics i artístics d'un edifici representatiu de diversos períodes de la història de Mallorca».

Cal recordar que el servei de Patrimoni del Consell de Mallorca va destacar els valors patrimonials de la construcció «com a mostra d'arquitectura defensiva que va ser el comú denominador a totes les zones de litoral de l'illa». Dins aquest conjunt de tipologies arquitectòniques, les torres de defensa serien les expressions més senzilles, però amb un valor simbòlic i patrimonial molt elevat.

En paraules de la vicepresidenta Bel Busquets, «les torres de defensa han estat una línia estratègica de feina de la Direcció Insular de Patrimoni durant els darrers vuit anys pel que fa a restauració i divulgació. Acabam aquest mandat amb la compra i obertura al públic d'aquest edifici singular i amb un important valor patrimonial. A partir d'ara la Torre Picada és de tothom».

La Torre Picada ha format part de diferents rutes senderistes senyalitzades al municipi de Sóller, i el seu entorn ha restat accessible, fet que ha convertit aquest punt en lloc popular que també ha quedat inclòs dins dels itineraris familiars del Consell i part del projecte europeu Cherish Interreg Europe, projecte interregional per millorar les polítiques de patrimoni natural i cultural.

Per part seva, la vicepresidenta i consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot ha destacat que «estem molt contentes per poder incorporar sa Torre Picada a la gestió de qualitat que feim des del Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient de les finques públiques del Consell de Mallorca». «A més, la unitat de Pedra en Sec i Senderisme del departament ha pogut restaurar i senyalitzar aquest nou itinerari familiar que ens permet connectar el port de Sóller i conèixer la torre Picada en una passejada molt recomanable per a totes les edats. Aquesta breu excursió ens permet promocionar el patrimoni marítim i alhora potenciar el senderisme com a activitat saludable», ha afegit la consellera Ribot.

Finalment, també cal recordar que les propietats del Consell de Mallorca que estan assignades al Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient són sa Coma d'en Vidal, Son Amer, Tossals Verds, Son Fortuny, la Mola de Son Massip, Sa Dragonera, Can Boi, Muleta, Pont Romà, Puig de Santa Magdalena i Raixa.