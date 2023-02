L'escriptor Antoni Tugores entrevistarà Margalida Munar sobre com cuinar «senzill, sa i bo» en el proper Dilluns de l'Obra

El proper Dilluns de l'Obra es presenta el format d'entrevista, en el qual, l'escriptor Antoni Tugores, parlarà amb Margalida Munar, mestra i pedagoga, sobre com cuinar «senzill, sa i bo», unes característiques que ha plasmat al seu darrer llibre. Això serà dilluns, 6 de febrer, a les 20.00 h a la sala de La Fornal Teatre de Manacor. Els Dilluns de l'Obra són una iniciativa de l'Obra Cultural Balear de Manacor.

La investigació sobre alimentació i nutrició avença cada dia i seguir les propostes dels experts pot ser un factor decisiu per a la nostra salut. Les propostes d’aquest llibre són fer un menjar: senzill, perquè cuinam amb pocs ingredients; sa, perquè ho feim amb aliments de temporada i amb les coccions més sanes; bo per al paladar, perquè cuidam el gust en tot moment, i bo per al planeta, perquè amb la previsió —menú setmanal—, evitam tudar menjar.

El treball compta amb dos extensos receptaris, un de plats de primavera-estiu i l’altre de tardor-hivern per a poder contentar les menges més senzilles i les més completes i sofisticades.