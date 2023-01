Es podrà pernoctar al refugi de Galatzó a partir de febrer amb reserva prèvia

El Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient del Consell de Mallorca obrirà aquest pròxim dimecres 25 de gener les reserves per poder pernoctar al nou refugi de Galatzó.

Així ho ha anunciat Aurora Ribot, consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, aquest darrer dissabte a la jornada de portes obertes organitzada des del Departament, que va comptar amb la participació d'una setantena de senderistes, curiosos i ciutadania en general.

La consellera ha dit que confien tenir els primers senderistes pernoctant a partir de febrer per gaudir del refugi de Galatzó, «un gran exemple del que ha de ser un projecte ITS. Serveis per la ciutadania, per poder fer oci sostenible. I per enfrontar els reptes que tenim al davant necessitam una societat amb aquesta sensibilitat».

La directora insular de Medi Ambient, Inmaculada Férriz, qui també va assistir a la jornada de portes obertes, ha convidat a la població «a reservar per dormir al refugi i començar la Ruta de Pedra en Sec en la variant que parteix des Capdellà, concretament l'etapa de Galatzó fins al refugi de sa Coma d'en Vidal». «Al refugi, també s'hi pot arribar en transport públic, amb la línia de bus 107 Palma- Capdellà i després caminant 44 minuts per un camí senyalitzat, que permet conèixer millor la finca de Galatzó i els seus valors culturals, històrics i naturals», ha afegit la directora.

El refugi per a senderistes, resultant de la reforma de l'antic edifici de ses Porqueres de Galatzó, disposa de 50 places repartides en 12 habitacions i té una superfície útil construïda de 1.110,98 m², fet que el fa el refugi per a senderistes més gros de les Illes Balears.

Els serveis, preus i horaris del refugi són els mateixos que els de la resta de refugis que gestiona el Consell de Mallorca: dormitori col·lectiu (amb servei de dutxa) 14 €, dormitori col·lectiu fins a 16 anys, 9 €. A banda de les habitacions, banys i dutxes, les instal·lacions noves també disposen de cuina i menjador, un habitatge per als guardes i una sala multifuncional per dur-hi a terme activitats culturals i educatives.