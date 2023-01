Usuaris critiquen que el SFM operi en horari de festiu a tota l'illa

Els Serveis Ferroviaris de Mallorca anunciaren aquest dijous que el dia de Sant Sebastià seria considerat festiu. Els trens que connecten les tres capitals de l’illa, i es pobles que s’hi troben pel camí, circulen amb un horari restringit degut a la festivitat de Palma.

Es lamentable que un servei de tota l'illa (o gran part d'ella) tengui el calendari festiu de la capital.

Es una mostra més de la incapacitat de donar un bon servei. — Jaume Seguí (@jusmtw) January 19, 2021

Diversos usuaris han expressat el seu malestar per aquest fet, tot denunciant el centralisme de l’operadora pública de transport ferroviari. Critiquen que les freqüències de pas s’hagin vist substancialment reduïdes, la qual cosa provoca una saturació dels pocs trens que circulen per l’afluència de passatgers. Alhora, critiquen que el metro no oferesqui cap servei en absolut.

🚞Com és possible que avui @sferroviarism tengui horari de festiu quan únicament és festa a Palma? La resta de Mallorca, què?

🚝 Ah, i el servei de metro també fa festa i directament NO dóna cap servei! Òbviament vagons plens... 🤦🏻‍♀️@TIB_Mallorca#serveipúblicperòfestiu 🤔 pic.twitter.com/Cs6QyZLdgP — Teresa Ordines (@TeresaOrdines) January 20, 2023

L’empresa pública no ha ofert cap explicació més enllà de la declaració de festiu. Els usuaris critiquen que no es prenguin en consideració les necessitats dels residents a la capital que s’han de desplaçar a la part forana, on dia 20 de gener és hàbil i laborable.