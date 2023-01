Jornada de portes obertes al nou refugi de Galatzó

El departament de Sostenibilitat i Medi Ambient del Consell de Mallorca ha organitzat una jornada de portes obertes per al pròxim dissabte al nou refugi de Galatzó. Les activitats començaran a les 10 hores i s'allargaran fins al migdia.

La jornada consistirà en una sèrie de visites guiades per les instal·lacions del refugi i la gran sala multifuncional amb vista a la muntanya, a més de visites guiades al molí, que s'ha restaurat recentment, i jocs per a totes les edats amb la Ludoteca de Jardí.

Aquest refugi és el més gros per a senderistes de totes les Balears, té una superfície útil de 1.110,98 m² i disposa de 50 places repartides en 12 habitacions. És el resultat del projecte de reforma de l'antic edifici ses Porqueres de Galatzó per adequar-lo com a refugi de muntanya.

La consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot, ha assegurat que des del Consell volen «que la gent conegui la xarxa de refugis del Consell de Mallorca al servei de tothom per poder fer oci sostenible».

Els altres refugis que el Consell gestiona de manera directa són: el de sa Coma d'en Vidal (Estellencs), el refugi de Can Boi (Deià), el de Muleta (Port de Sóller), el refugi de Tossals Verds (Escorca) i el de Son Amer (Escorca).