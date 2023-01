L'oposició de Pollença insta el consistori a prendre possessió del pàrquing públic de Formentor

Els grup de l’oposició municipal de Pollença (Junts Avançam, Alternativa i Podem) denuncien conjuntament la «manca de diligència total i absoluta de l’Ajuntament» en matèria de l'aparcament públic de Formentor. Critiquen que l'aparcament hagi estat de titularitat pública durant les darreres dues temporades però, així i tot, «la dreta pollencina» hagi permès que l’antiga empresa propietària continunàs expotant-la i lucrant-se'n.

Els partits de l'oposició recorden haver denunciat «de forma reiterada» aquesta situació amb el debat de mocions, formulació de preguntes i interposició de denúncies. Igualment, lamenten que no han bastat per a revertir la situació davant la «voluntat clara de l’equip de govern de prioritzar els interessos d’una empresa privada en lloc de defensar els interessos generals de la ciutadania». Calculen que l'empresa pot haver ingressat fins a dos milions d'euros, que podrien haver acabat a les arques públiques.

Els vials, l’aparcament i zones verdes de Formentor són de titularitat des del juny de 2021, quan l'hotel els cedí a l'Ajuntament com a condició per a poder obtenir la llicència d’obra per a reformar l'immoble. Davant la desestimació per part de la justícia de pretensions de l'empresa privada, que volia recuperar l'aparcament, l’Ajuntament de Pollença ha notificat a l’empresa que ha de retirar els elements com la barrera, màquina de tiquets i caseta de vigilància.

L'oposició demana, en concret, que l'Ajuntament prengui la setmana que ve possessió efectiva de l’aparcament i agilitzi al màxim la gestió pública del pàrquing. Assenyalen que l’Ajuntament «hauria d’haver creat la corresponent Ordenança Fiscal per regular la taxa de l’aparcament», escollir si en fa una explotació directa o una concessió, i «incorporar uns ingressos anuals importants al pressupost de tota la ciutadania de Pollença».