Tornen els foguerons de Sant Antoni i Sant Sebastià a Inca després de dos anys

Aquest 2023, Inca recupera completament els actes populars que es duen a terme tradicionalment a la capital del Raiguer amb motiu de les festivitats de Sant Antoni i Sant Sebastià, després de dos anys en què no s'han pogut celebrar pel Covid-19.

«Estam molt contents de poder recuperar tots els actes tradicionals de les festivitats de Sant Antoni i Sant Sebastià a la nostra ciutat, on malgrat que no siguin patró, des de la capital del Raiguer sempre reivindicarem la cultura popular i les nostres tradicions», declara el regidor de Participació Ciutadana, Andreu Caballero.

D'aquesta manera, com de costum, dissabte 14 de gener s'encendrà el primer fogueró d'aquestes festes. Serà a les 20 h a la plaça del Bestiar, i inclourà una torrada solidària amb pa i beure en benefici de l'associació Punts amb Vida. Tendrà un preu simbòlic de 2 euros i comptarà amb la col·laboració de l'Associació de Veïns de So na Monda. Tot seguit, hi haurà una ballada popular a càrrec dels Revetlers des Puig d'Inca.

Seguint en la programació, diumenge 15 de gener a les 10 h, la plaça de Santa Maria la Major acollirà l'actuació dels xeremiers i ballada de dimonis, que faran un recorregut cap a la plaça de la Llibertat. Poc després, a les 10.30 h, a la Gran Via de Colom hi haurà les tradicionals beneïdes de Sant Antoni. Durant l'acte es farà una amollada de coloms per part de Derby Mallorca. Com cada any, hi haurà obsequi per a totes les persones participants.

En el dia del patró dels animals, dimarts 17 de gener a les 10 h, a l'Església de Santa Maria la Major tendrà lloc la tradicional missa solemne per a honorar sant Antoni. Tot seguit, a la plaça de Santa Maria la Major, es faran les beneïdes d'animals petits.

Pel que fa a les festes de Sant Sebastià, divendres 20 de gener a les 19.30 h, l'Església de Sant Domingo acollirà la missa solemne per a honorar sant Sebastià. L'acte inclourà el ball de l'Oferta, a càrrec de la Revetla d'Inca.

El mateix dia, a les 20.15 h al carrer de Sant Sebastià, es farà el Rosari acompanyat de les guitarres de la Revetla d'Inca. La part més rellevant de l'acte serà el pregó de Sant Sebastià, que enguany anirà a càrrec de Joana Maria Bonet Ferragut. Ja per acabar, a les 21 h hi haurà una torrada amb pa i beure de franc. La festa es clourà amb una ballada popular de la Revetla d'Inca.

A més, com cada any, l'Ajuntament d'Inca, juntament amb diferents associacions, torna a posar en marxa una campanya per promoure el comerç de proximitat a les botigues i comerços de la ciutat el dia de Sant Sebastià.