L'Ajuntament de Felanitx lamenta l'«actuació desafortunada» d'un dels reis de la colcada de Portocolom que mostrava símptomes d'embriaguesa

L'Ajuntament de Felanitx ha lamentat aquest dissabte l'«actuació desafortunada» d'un dels reis durant la colcada que va tenir lloc a Portocolom i que, pel que sembla, hauria aparegut mostrant símptomes d'embriaguesa durant l'acte. De fet, el comportament del rei ha estat molt criticat a xarxes socials i molts dels assistents a la colcada qualificaren el seu estat de «vergonyós».

«Lamentam l'incident a Portocolom amb l'actuació desafortunada d'un dels reis. És un fet aïllat que no ha de desmerèixer el treball dels voluntaris i les millores que s'han inclòs en les quatre colcades del municipi», ha apuntat el Consistori en un missatge a Twitter.

L'Ajuntament felanitxer ha afegit que els nens «van quedar contents, que és el més important» i que sempre ha donat per suposada la responsabilitat de les més de 150 persones que participen en aquests actes. També ha aprofitat per a expressar el seu agraïment als qui han fet possible les colcades com ara Protecció Civil, Policia Local, Guàrdia Civil, les batucades i la banda de música.