Deià continua amb problemes d'accés a l'habitatge malgrat tenir prop de 200 cases desocupades

Deià, amb una població de 674 habitants (2022) i 711 habitatges, és una de les poblacions de Mallorca amb més problemes d'accés a l'habitatge per l'elevat preu d'aquest. Cal recordar que l'Ajuntament, amb Lluís Apesteguia al capdavant, va voler posar remei a aquest problema amb una mesura de lloguer d'habitatges buits. Amb aquesta iniciativa, els propietaris que tenguin una casa buida a Deià poden cedir-la a l'Ajuntament, que els pagarà una mensualitat i arrendarà la casa a un preu més ajustat a la capacitat econòmica dels veïns. No obstant això, només un propietari es va sumar a aquesta iniciativa l'any passat.

Ara, l'Ajuntament ha elaborat un registre on s'identifiquen al municipi un total de 196 immobles permanentment desocupats. Al municipi hi ha censats un total de 711 cases i, d'aquestes, 196 es troben desocupades de manera permanent. Per això, Deià ha aprovat una modificació de l'ordenança de l'IBI que preveu un recàrrec d'un 50% als propietaris que no puguin justificar la desocupació permanent de l'habitatge.

Tot i això, els titulars que figuren al llistat provisional podran al·legar, ja que es contemplen fins a 10 excepcions per a tenir una casa desocupada.

El batle, Apesteguia, ha explicat que la mesura és per a incentivar els propietaris a posar els habitatges a disposició de la gent que els vulgui ocupar, ja que a Deià continua havent un greu problema d'accés a l'habitatge, tot i haver-hi més cases que gent empadronada.