El batle d'Alaró reclama al Govern la recuperació del servei de pediatra per a la Unitat Bàsica de Salut

El batle d'Alaró, Llorenç Perelló, reclama a la conselleria de Salut del Govern una major dotació assistencial per a la Unitat Bàsica de Salut. Així ho fa saber mitjançant una carta remesa a la consellera, Patrícia Gómez, en la qual li exposa els problemes acumulats en el servei sanitari als ciutadans.

Així, per exemple, el batle recorda que el passat mes d'octubre es va deixar de prestar el servei de pediatria, quedant aquest servei cobert únicament per part de la infermera de pediatria. Perelló exposa que, des de llavors ençà, «les famílies amb infants en edat pediàtrica s'han hagut de desplaçar al PAC de Binissalem per a l'atenció d'urgències o a l'hospital de referència del nostre municipi, Son Llàtzer, sense poder dur a terme les visites de seguiment». «S'ha de tenir en compte que a Alaró del total de 6.448 persones empadronades, 901 són menors de 18 anys i per tant, afectades directes per aquesta manca de servei», afegeix.

Afirma que aquest és només un exemple dels problemes de manca de personal que hi ha a la UBS, la qual cosa implica greus conseqüències. Exposa Perelló que «no es fa un seguiment adequat dels malalts crònics, els infants en edat pediàtrica no tenen les revisions corresponents i, a més a això se li ha d'afegir la manca de serveis els horabaixes». Segons el batle, «aquesta situació rebaixa molt la qualitat del servei assistencial perquè la resta de professionals van sobrecarregats».

D'altra banda, Perelló indica diversos problemes derivats amb reparacions i manteniment de les instal·lacions i millores que hauria d'assumir l'IBSALUT. En aquest sentit, ha afirmar que el consistori assumí tasques de manteniment del centre davant la inactivitat de la conselleria. A més, l'Ajuntament ha facilitat diverses línies de telefonia per poder garantir una major disponibilitat telefònica per a dur a terme les consultes telefòniques.