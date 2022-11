Preocupació entre els veïns d'Alcúdia per l'entrada del segon cable de connexió amb la península

Aquest divendres passat, dia 25 de novembre, va celebrar-se una reunió entre el Govern i els socis de l'entitat Casa de Cultura d'Alcúdia per abordar els conflictes territorials i ambientals que el GOB treballa al municipi. El tema més recent i primordial a tractar va ser la preocupació -compartida també amb veïns i entitats del Port de Pollença- per l'entrada del segon cable elèctric de connexió submarina amb la península, una proposta relativa a la planificació energètica impulsada pel Ministeri i prevista, inicialment, al Corral d'en Bennàssar. El GOB explica que té un recurs interposat contra l'acord del Consell de Ministres relatiu a aquesta iniciativa i que ha estat admès a tràmit.

A banda, entre altres qüestions també van abordar la possible desclassificació de la urbanització de Pinares de Bonaire que s'ha entrat, via esmena, a la modificació de la LECO (Llei de Conservació d'Espais de Rellevància Ambiental) actualment en tramitació al Parlament de les Illes Balears. Finalment, es va comentar la denúncia posada davant l'Agència de Defensa del Territori pels aparcaments il·legals situats en sòl rústic, devora la zona patrimonial de Pol·lèntia, per la qual el GOB encara no ha tengut cap resposta.