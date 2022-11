El Consell comprarà la finca de la Torre Picada de Sóller

El Consell de Mallorca ha fet la primera passa per a convertir la Torre Picada de Sóller i la finca que la conté en patrimoni públic de Mallorca. El Ple ha donat compte d’una modificació de crèdit per valor d’1.360.000 € que permetrà assumir la compra del bé a l’actual propietat. Es tracta d’una finca d’una quarterada, a una zona molt freqüentada a vorera de l’espadat a la zona nord del municipi de Sóller i del seu port. Conté una edificació de prop de 150 metres quadrats, de secció circular i 12 metres d’alçada, coneguda per la Torre Picada, la torre de defensa més gran de l’illa i una de les millor conservades, de la que es troben registres històrics de principis del segle XVII.

El servei de Patrimoni del Consell de Mallorca destaca els valors patrimonials de la construcció, com a mostra d’arquitectura defensiva que va ser el comú denominador a totes les zones de litoral de l’illa. Dins aquest conjunt de tipologies arquitectònics, les torres de defensa serien les expressions més senzilles, però amb un valor simbòlic i patrimonial molt elevat. I amb aquest motiu justifica que s’inicïi el tràmit per a convertir la torre i el terreny que la voreja en patrimoni públic.

La Torre Picada ha format part de diferents rutes senderistes senyalitzades al municipi de Sóller, i el seu entorn ha restat accessible, fet que ha convertit aquest punt en lloc popular que també ha quedat inclòs dins dels itineraris familiars del Consell de Mallorca i part del projecte europeu Cherish Interreg Europe, projecte interregional per millorar les polítiques de patrimoni natural i cultural. L’Ajuntament de Sóller havia expressat la voluntat que el Consell de Mallorca pogués iniciar el procediment de compra de la Torre Picada, per la indiscutible importància històrica i cultural del monument.

La compra de la finca de la Torre Picada per part del Consell i la inclusió dins de la xarxa de finques públiques de la institució garantirà el manteniment del patrimoni natural i arquitectònic que l’ha caracteritzada durant els darrers quatre segles.