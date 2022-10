Més de 600 persones participen en la festa de carrer d'Inca amb motiu del Dia de la Salut Mental

Els carrers d'Inca s'han omplert amb més de 600 persones amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental. La Fundació Es Garrover, 3 Salut Mental i l'Ajuntament d'Inca, juntament amb la Federació de la Salut Mental de Mallorca, han organitzat aquest acte a Inca per tal de reivindicar els drets de la Salut Mental.

Tant les institucions i entitats organitzadores com tots els assistents, han omplert els carrers per reivindicar la importància del benestar emocional per garantir el creixement com a persones.

Per altra banda, la consellera de Salut i Consum del Govern, Patricia Gómez, ha assistit a l'acte i ha assegurat que «amb el nou Pla Estratègic es garantirà l'atenció conjunta, compartida i coordinada a les nostres illes».

«Creem consciència, mobilitzem-nos, trenquem l'estigma i donem suport a totes les persones que tenen problemes de Salut Mental i al seu entorn», ha dit Gómez a través del seu compte de Twitter.

Més de 600 persones participen a la festa de carrer a #IncaCiutat amb motiu del #DiaMundialdelaSalutMental reivindicant els #DRETSperlaSalutMental pic.twitter.com/1TsUbi5OL9 — Federació Salut Mental (@FedSalutMental) October 10, 2022

🧠Compromesos amb la salut mental!



🗣️ Avui, en el Dia Mundial de la Salut Mental, i sempre l'Ajuntament d'Inca col·labora per fomentar la integració de persones amb trastorn de salut mental de la mà de les entitats inqueres @EsGarrover i @3SalutMental.



🫂Cuidem la salut mental. pic.twitter.com/TTwrPPi9SQ — Ajuntament d’Inca (@incaciutat) October 10, 2022

Tot a punt a #IncaCiutat per a celebrar el #DiaMundialdelaSalutMental



A les 11:30h hi esperam a tothom per reivindicar #DRETSperlaSalutMental amb una gran festa de carrer! pic.twitter.com/JlN0I3xMLc — Federació Salut Mental (@FedSalutMental) October 10, 2022