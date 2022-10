L'onzena campanya d'excavació al jaciment prehistòric de sa Ferradura localitza quatre estructures circulars

L’onzena campanya d’excavació al jaciment prehistòric de sa Ferradura, a Porto Cristo, ha conclòs després de tres setmanes. Aquesta intervenció s’emmarca dins un projecte més ampli que duen a terme de manera conjunta l’Ajuntament de Manacor, l’Ajuntament de Ciutadella i l’Associació d’Amics del Museu d’Història de Manacor. El Projecte Entre Illes té uns objectius científics, de difusió i de museïtzació que pretenen revaloritzar dos assentaments costaners de la prehistòria de les Illes Balears: sa Ferradura a Porto Cristo i Cala Morell a Ciutadella.

El jaciment mallorquí de sa Ferradura és un assentament costaner fortificat realitzat amb tècnica ciclòpia. Tota la campanya s’ha centrat a la part de terra ferma del cap costaner per definir clarament quin tipus d’estructures hi ha a l’altra banda del cap. S’han localitzat quatre estructures circulars que per paral·lels amb altres jaciments es creu que poden ser corrals per als animals.

A hores d’ara, l’equip director del projecte, els menorquins Montserrat Anglada, Majo León i Antoni Ferrer i els mallorquins Damià Ramis i Magdalena Salas processen tot el material localitzat en els dos jaciments per a aprofundir en la investigació de l’Edat del Bronze.

El passat 26 de setembre, es va dur a terme la Jornada de portes obertes al jaciment a la qual varen participar prop de 50 persones. La campanya ha estat possible gràcies al finançament del Consell de Mallorca i de l’Ajuntament de Manacor.