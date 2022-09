Més de 70 artistes i artesans participen aquest dissabte a la I Nit de l'Art de Manacor

Manacor celebrarà la primera Nit de l'Art, que arriba aquest dissabte 1 d'octubre a partir de les 17.00 hores i comptarà amb més de 70 artistes i artesans que compliran la barriada de Fartàritx de propostes artístiques per a tots els públics.

El delegat de Cultura, Mateu Marcé, acompanyat de la coordinadora de la Nit de l'Art, Maria Magdalena Vives, i del coordinador dels XXV Premis Ciutat de Manacor d'Arts Plàstiques i tècnic de Cultura, Llorenç Carreres, han presentat aquest dimarts el programa.

El carrer de la Llum, el carrer del Remei i el carrer de la Creu acolliran les exposicions exteriors de 52 artistes artistes. El carrer de la Creu acollirà també carpes per a activitats infantils i per a la tercera edat, així com un escenari amb música indie. El carrer d'en Gelabert acollirà l'artesania exterior i la plaça de la Concòrdia comptarà amb un escenari destinat a la música jazz i electrònica, així com un espai de barra i foodtrucks.

La Nit de l'Art comptarà també amb la implicació d'espais privats, com ara molins, cases i cotxeries, que acolliran exposicions. És el cas de la Perruqueria Barita i la Perruqueria Perfils, el Molí d'en Tastavins, el Molí Parera, el Molí de sa Coma, el Molí d'en Sabina, la casa Oliver Mestre, les cotxeries del carrer de la Creu 6, del carrer del Remei 46 i del carrer Comtessa 57, a més dels estudis de Cati Cànoves i Jesús Ballester.

Taules rodones, recitals poètics, teatre, contacontes, tallers infantils, tallers per a gent gran, exposicions plàstiques, artesania, performances, concerts i molt més ompliran el barri de Fartàritx a partir de les 17.00 hores.

El delegat de Cultura, Mateu Marcé, ha insistit a agrair als més de 70 participants i també al teixit associatiu i social que s'ha implicat perquè la Nit de l'Art sigui possible. «Es tracta d'un esdeveniment amb una programació molt variada i àmplia perquè s'hi puguin sentir a gust des dels més petits fins als més grans, que es fa amb l'objectiu de crear sinergies amb el sector artístic local de cara al futur i posar-lo en valor», ha assegurat.

El programa també es pot consultar en línia mitjançant la web www.nitdelart.cat