Tià Lliteres, candidat a la batlia per MÉS per Porreres a les eleccions de maig

Tià Lliteres serà el candidat a batle per MÉS per Porreres a les pròximes eleccions locals de maig de 2023. Lliteres, que va ser presentat dissabte vespre davant més de 350 persones, és llicenciat en Història per la UIB i actualment és el director gerent de l'IB-jove. A més, des de 2019 és regidor de l'Ajuntament de Porreres.

Lliteres ha manifestat que «assumesc el repte de liderar la candidatura de MÉS per Porreres per obtenir la batlia el 2023 després de 24 anys de govern del centredreta al nostre municipi».

El candidat a batle ha destacat que «tenim un projecte de present i de futur pel poble, tenim un grup renovat i jove disposat a assumir el canvi necessari, i tenim una gran il·lusió, que ens mou per fer possible aquest canvi tan necessari».

Per part seva, el coordinador general de MÉS per Mallorca i candidat a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia, ha assegurat que «la força de MÉS és la seva gent i les seves agrupacions locals». En aquest sentit, Apesteguia ha dit que «des de MÉS per Mallorca feim feina per a presentar candidatures a tots els municipis de l'illa i a créixer pel que fa al nombre de batlies respecte a 2019».

A l'acte, que s'ha celebrat al local de l'Associació de Persones Majors de Porreres i al qual hi han assistit més de 350 persones, ha comptat també amb la presència del secretari general del partit Jaume Alzamora, de la vicepresidenta i consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, Bel Busquets, de la portaveu ecosobiranista Marta Carrió, i dels membres de l'executiva Maria Ramon, Joan Mas 'Collet', Joan Verger i Joana Aina Campomar.