Bunyola homenatja les collidores d’oliva del municipi

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, la consellera de Territori, Maria Antònia Garcías, i diferents representats de l’Ajuntament de Bunyola, entre els el balte del municipi, Andreu Bujosa, han participat en l’homenatge a més de 60 collidores d’oliva que s’ha duit a terme a les festes del Bunyola, Sant Mateu 2022.

L’acte ha començat amb un concentració a plaça de més de 60 collidores, i ha continuat amb una introducció de la historiadora Bàrbara Suau, una mostra de ball a càrrec de l’Escola de Ball de Bunyola, i posteriorment s’ha duit a terme el lliurament de diplomes que reconeix que varen ser guardonades amb la Medalla d'Honor i Gratitud de Mallorca 2021.

La presidenta Cladera ha agraït la seva col·laboració al municipi i a totes les persones que han participat en l’organització d’aquest acte que ha permés la trobada més multitudinària de collidores d’oliva. Fins aquesta sisena trobada s’havien localitzat 110 collidores i amb la de Bunyola, la xifra ascendeix a les 170.

A l’acte també ha actuat la Coral Polifònica de Bunyola amb dues peces relatives a les collidores d’oliva i en acabar tothom s’ha traslladat al carrer de la Creu, a uns 100 metres de la plaça per descobrir la placa del carrer que, a partir d’aquest dia, durà el nom de 'Carrer de ses Collidores d’Oliva'. Per a tancar l’acte hi ha hagut una sonada de xeremies a càrrec de l’Associació Cultural Grallalsac.

Durant el mes de novembre està previst que es duguin a terme més actes de reconeixement per la seva contribució al desenvolupament de l'empresa oliera i a la preservació de la Serra, als municipis de Caimari i Calvià. A més d'atorgar el diploma del guardó que han rebut i d'escoltar les seves històries, el Departament de Territori posarà en marxa un projecte de recollida de testimonis perquè la seva memòria no es perdi, ja que són la darrera generació que ho pot explicar en primera persona. Al mateix temps el Consell està realitzant un documental per donar a conèixer la figura de les collidores.