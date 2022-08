Pollença facilitarà la reobertura de les cases de colònies de Cala Murta

La consellera d'Afers Socials i Esports, Fina Santiago, i el conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, han visitat l'emblemàtic espai de colònies de Cala Murta, que podrà reobrir gràcies a una esmena a la Llei de Lleure consensuada entre les administracions implicades, és a dir, el Govern i l'Ajuntament de Pollença.

Precisament, el batle Andrés Nevado i primer tinent de batle i regidor d'Urbanisme Bartomeu Cifre, també han participat en la visita, que ha estat organitzada per la Fundació Rotger Villalonga. Els representants del Patronat d'aquesta entitat (el president Fèlix Ferrer, el vicepresident Pep Francesc de Villalonga, el gerent Pere Antoni Borràs, i Joan Comes) han exposat a les autoritats la reforma de l'espai que volen dur a terme per tal d'adaptar-lo i condicionar-lo.

Tal com ha explicat la consellera Santiago, «la visita ha servit per conèixer les propostes de reforma que vol fer aquesta fundació sense ànim de lucre una vegada estigui aprovada, a través de la Llei de lleure, l'autorització que ho permetrà. Una autorització en la qual s'ha treballat conjuntament amb la Conselleria de Medi Ambient i l'Ajuntament de Pollença, per modificar la legislació de màxima protecció que té aquest espai per poder autoritzar exclusivament la reforma per al lleure. Per això, s'ha fet una proposta de modificació, una esmena, a la Llei de Lleure perquè Cala Murta es recuperi exclusivament per aquesta finalitat i s'hi facin les reformes necessàries perquè sigui un espai de qualitat, sense cap classe d'edificació nova ni de modificació en la fisonomia. En definitiva, volem aquest tipus d'espais perquè els nostres joves i infants tenguin més recursos que els que hi ha actualment per gaudir del lleure».

Per la seva banda, el conseller Miquel Mir ha afirmat que«des del punt de vista ambiental, aquesta col·laboració té una connotació molt important, que és l'accés al medi natural. Des de la Conselleria de Medi Ambient i Territori sempre ho hem posat molt en valor, és una peça fonamental si volem que les nostres generacions futures aprenguin a valorar què és la natura, aprenguin a estimar la natura, i sobretot també aprenguin a conservar-la. Disposar d'un accés al medi natural reglat i controlat és fonamental per a qualsevol societat. En un entorn com el de la Serra de Tramuntana, que és un paratge natural que té altres figures de protecció urbanística i ambiental, també hi és imprescindible. Per tant, garantim que hi hagi aquest espai totalment regulat, també des d'un punt de vista normatiu, i que alhora faciliti l'accés a l'entorn natural als joves, que seran les generacions futures i és important que aprenguin a valorar la natura».

Es preveu que l'espai torni a estar disponible per al lleure de les Illes Balears en un termini d'entre un any i un any i mig.