Descobreixen al Castell d'Alaró un mur medieval de l'època islàmica i tardoantiga amb troballes de l'època almohade

El camp de voluntariat del Castell d'Alaró, dedicat a les feines de recuperació de patrimoni, és un dels camps de voluntariat que impulsa durant la temporada d'estiu l'Institut Balear de la Joventut (IBJOVE) des de la Conselleria d'Afers Socials i Esports. Aquest dijous l'han visitat el director de l'IBJOVE, Tià Lliteres, i el batle d'Alaró, Llorenç Perelló.

El camp de voluntariat que duen a terme un total de 13 joves a Alaró continua l'excavació d'un mur perimetral, en extensió, en 75 metres quadrats (la més gran dels set anys que es fa el camp de voluntariat), a la zona de l'hostatgeria on hi havia els antics estables, del segle XVII, a la recerca del nivell anterior, que és medieval d'època islàmica i tardoantiga, amb troballes de peces de ceràmica del segle XIII, de l'època almohade, de la caiguda de la Mallorca musulmana, i fins i tot algunes troballes de l'origen del castell, del segle VI, època bizantina.

Les tasques d'excavació han perfilat el mur de 20 metres de llarg, amb l'estratigrafia dels nivells superiors entorn del segle XVIII-XIX, i els voluntaris l'han deixat a punt perquè l'any que ve es pugui excavar el nivell medieval descobert. S'hi han completat les cales que es varen fer entre el 2017 i el 2019.

En els camps de voluntariat hi participen joves, d'entre 16 a 30 anys, de diferents comunitats autònomes o d'altres països i hi desenvolupen un treball de projecció social en benefici de la comunitat. En el d'Alaró, enguany procedeixen d'Euskadi, Castella-la Manxa, Madrid, Catalunya, País Valencià, Aragó i Andalusia. Aquesta activitat de voluntariat es combina amb altres activitats complementàries d'oci, l'objecte de les quals és fomentar valors com la convivència, la tolerància, la solidaritat, la participació i l'aprenentatge intercultural, entre d'altres.