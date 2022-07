Maria Barceló i Crespí serà la primera Filla Il·lustre de Porreres

La doctora i catedràtica d'Història Medieval a la Universitat de les Illes Balears (UIB), Maria Barceló i Crespí (Porreres, 1951), es convertirà en la primera Filla Il·lustre de la vila de Porreres, en un ple que tendrà lloc el proper dilluns, 28 de juliol, a les 19.30 h.

L'expedient per a aquest nomenament ha estat instruït per Maria Antònia Nicolau i fou aprovat el passat 7 de juliol per la Comissió Especial creada per a atorgar el màxim distintiu que preveu el Reglament d'Honors i Distincions del municipi.

A l'expedient, la instructora destaca precisament el fet que «a la galeria de fills il·lustre hi mancava la presència femenina» i, a partir d'aquest nomenament, «la sala de plens tendrà una dona Filla Il·lustre, nomenada en vida, un fet molt poc habitual dissortadament i que cal ressaltar amb vehemència, atès que el reconeixement el podrà gaudir i celebrar, perquè els homenatges i ponderacions són més apreciats i valorats en vida. També així es refarà un deute que marca sovint el desequilibri a favor dels homes a la majoria de pobles i ciutats».

La batlessa, Xisca Mora, destaca que Maria Barceló «mereix rebre aquest homenatge per l'estima que té cap al poble, mostrant sempre ser una bona porrerenca dedicada a l'estudi i difusió cultural, acadèmica i científica».

Posteriorment al nomenament oficial, es durà a terme un acte institucional de reconeixement a Maria Barceló i Crespí com a Filla Il·lustre de Porreres que tendrà lloc el proper 16 d'agost en el marc de les festes de Sant Roc.