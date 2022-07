L’Ajuntament de Santanyí trasllada la seva «preocupació» per l’estat del Parc Natural de Mondragó a la Conselleria de Medi Ambient

Davant l’incendi que va tenir lloc el 25 de juny al Torrent Roig que desemboca a la platja de s’Amarador, al Parc Natural de Mondragó, l’Ajuntament de Santanyí ha enviat un escrit a la Conselleria de Medi Ambient per a traslladar la seva «preocupació davant l’estat d’aquesta zona».

Com s’explica en la missiva signada per la batlessa de Santanyí, Maria Pons, el consistori ha detectat com des de les tempestes dels darrers anys, «els torrents, garrigues i zones boscoses es troben en molt mal estat de conservació». Segons ha detallat la batlessa, «no hi ha ningú que estimi Mondragó més que els santanyiners i els propietaris de les finques del Parc Natural. Fa molt de temps que ens arriben queixes i preocupació per la vegetació i la brutor que s’acumula a punt molt concret. I el passat cap de setmana vàrem tenir un ensurt que consideram que no s’ha de repetir: un incendi, que gràcies a la ràpida actuació dels serveis d’emergències no va anar a més. És urgent que la Conselleria de Medi Ambient hi posi remei».

De la mateixa manera, l’Ajuntament de Santanyí recorda que a la darrera reunió de la junta rectora del Parc Natural de Mondragó, celebrada l'octubre de 2021, ja va demanar sobre la retirada dels arbres i la vegetació caiguda al Parc després dels temporals dels anys 2019 i 2020.

A més, Maria Pons ha insistit en el fet que el compromís de l’Ajuntament de Santanyí amb el Parc Natural de Mondragó és «total i indubtable». «Des de la seva creació, ara fa 25 anys, hem estat sempre a la seva disposició. M’atreviria a assegurar que no hem faltat mai a cap sol·licitud del Parc, dels propietaris i els veïnats, perquè es tracta d’un dels espais més estimats pels santanyiners i santanyineres. Posar-ho en dubte és una falta de respecte a la memòria i el compromís de tots els que han treballat i lluitat per defensar i protegir Mondragó i el seu entorn».

A l’escrit dirigit a la Conselleria de Medi Ambient, el consistori també remarca que en les darreres setmanes s’ha trobat una garrafa de benzina i altres deixalles a la zona del Parc, cosa que segons l'Ajuntament podria indicar l’arribada d’una barca amb migrants.

És per tota això, que l’Ajuntament de Santanyí ha sol·licitat una «resposta urgent a la problemàtica, ja que la situació és aliena al consistori, perquè el Parc no entra dins les nostres competències, i es podria tornar a repetir una desgràcia sense tanta sort com la darrera».