Podem demana la dimissió de la batlessa de Campos per les declaracions «vergonyoses» sobre Es Trenc

Podem Campos ha reclamat aquest dimecres la dimissió de la batlessa de Campos, Xisca Porquer, per les declaracions «vergonyoses» que va fer el dimarts en una entrevista a la SER en la qual afirmava que revocaria la categoria de parc natural en Es Trenc.

El portaveu de Podem a Campos, Rafel Robles, ha considerat que en aquestes declaracions, «el menyspreu al medi natural del nostre municipi és latent».

Per altra banda, Podem Campos ha demanat a la presidenta del Partit Popular, Marga Prohens, que doni explicacions «urgents» per les «greus declaracions» de la seva batlessa de Campos i ha acusat el partit conservador de «voler destruir l'illa de Mallorca» amb la desprotecció d'aquest lloc com a parc natural com ja varen fer amb una part important del parc de Llevant quan governaven i «apostant per no protegir el territori».

En aquest sentit, Robles ha afegit que «vergonya és que el PP tracti d'ingènues als veïnats, reclamant la restitució de tres xibius que es llevaren per protegir el medi natural mentre afirma que amb el que es recapta amb els tres que queden no poden ni pagar els socorristes».

A més, Robles ha afirmat que «és una vergonya» tenir un equip de govern que, quan no es fan les coses com consideren, «no volen oferir cap mena de solució a la ciutadania».

«Que la màxima autoritat institucional de Campos digui que no vol seure a xerrar amb altres institucions ens deixa entreveure la seva voluntat política a l'hora d'actuar davant les qüestions difícils del poble», ha assenyalat el portaveu de la formació morada en el municipi.

Per altra banda, el portaveu de Podem Campos ha retret que no entén com Porquer pot dir que Es Trenc és «un femater i no un parc natural, quan és el mateix ajuntament qui té les competències de neteja». «Remarcam que la batlessa presenti la seva dimissió, ja que veim que no és capaç de posar-se al servei del poble i oferir una via per posar fi a aquest problema», ha conclòs Robles.