La Plataforma pel Tren de Llevant considera una «burla» que el Govern anunciï un nou estudi

La Plataforma pel Tren de Llevant ha emès un comunicat quaificant de «burla» l'anunci que va fer aquest dilluns, 6 de juny, la Conselleria de Mobilitat i Habitatge. Segons varen explicar, Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) farà un nou estudi per tal de poder ampliar la Xarxa Ferroviària d’Interès General de les Illes Balears.

«El plantejament que fa el govern, a un any de les eleccions, sembla una burla a totes les persones que han lluitat per un transport digne i sostenible», ha criticat la plataforma. Consideren que és una estratègia per «emmascarar la seva manca d’operativitat i de capacitat de negociació amb el Govern espanyol i el nul interès del Govern per fer realitat aquesta reivindicació històrica», referint-se a la reobertura de la línia del tren de Llevant.

Resulta que l'any 2019, el conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons, i el director general de Mobilitat i Transport Terrestre, Jaume Mateu, ja es varen reunir amb els batles de la comarca de Llevant i amb un representant de la Plataforma. En aquesta trobada, varen explicar que per al Govern «el projecte del tren Manacor-Artà era prioritari», però que es faria una revisió del projecte, pels anys que tenia, i per tal de «contemplar la possibilitat que el tren passàs per Cala Millor per la importància turística de la zona», han afegit.

Per altra banda, també varen assegurar que «mantindrien reunions amb el Govern espanyol i amb Europa per mirar d’aconseguir fons» i que «es farien reunions periòdiques per anar informant del desenvolupament del projecte i consensuar les decisions».

Per aquest motiu, no entenen com aquest dilluns varen tornar a anunciar el mateix que ja havien dit, «com si es tractàs de reviure la pel·lícula 'El dia de la marmota'», han declarat. Segons les declaracions de la Conselleria, varen repetir que «el Govern no ha renunciat al tren de Llevant», però que «s’ha de contractar un estudi» i que «és important saber si el tren pot arribar a la costa, a la zona de Cala Millor».

Per altra banda, altres novetats que varen anunciar són la redacció de «dos estudis més: la línia de Migjorn (Palma-Campos) i la línia Sa Pobla-Alcúdia», ja que «hi ha un milió d’euros per a licitació d’aquests projectes», varen afegir.

«Des de l’any 1998 la Plataforma pel Tren de Llevant reivindica que el tren arribi a Cala Rajada», han explicat. I, en aquest sentit, han explicat que, en principi, «des de llavors ençà tots els partits que conformen l’actual govern i els que formaren part del govern sorgit de les eleccions de l’any 2015, han donat suport, verbal i escrit, a les reivindicacions plantejades».