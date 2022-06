Estudien la reobertura de la línia de tren de Llevant, una nova línia de Migjorn i l'ampliació de sa Pobla a Alcúdia

La Conselleria de Mobilitat i Habitatge, a través de l’empresa pública Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), contractarà en breu l’assistència tècnica per a redactar diversos estudis informatius per a ampliar la Xarxa Ferroviària d’Interès General de les Illes Balears.

Així ho ha comunicat el conseller Josep Marí en una reunió amb els batles d’Artà, Manolo Galán; de Sant Llorenç des Cardassar, Pep Jaume; de Manacor, Miquel Oliver, i la batlessa de Son Servera, Natalia Troya, a la qual també han assistit el director general de Mobilitat i Transport Terrestre, Jaume Mateu, i el gerent d’SFM, Mateu Capellà.

Es tracta, concretament, de la contractació de tres estudis informatius que preveuen les línies següents: la línia de Migjorn, tram Palma-Campos; la línia de sa Pobla a Alcúdia i la reobertura de la línia de Llevant, extensió a Cala Millor.

El conseller Marí ha afirmat que des del Govern es continua apostant per «un transport públic de qualitat» i a favor d’una «mobilitat més sostenible després d’anys de millores en la infraestructura ferroviària, amb l’electrificació d’aquesta, i millores en el servei, tant en l’àmbit tarifari com d’increment de freqüències». A més, ha afegit que ara ha arribat el moment de fer créixer la xarxa ferroviària i per això s’inicien els estudis previs per a fer-ho. Explica, a més, que amb el tren de Llevant es vol «continuar recuperant traçats històrics, un projecte llargament esperat i al qual no s’ha renunciat mai políticament. Al mateix temps que l’objectiu és fer arribar el tren cap a la mar».

El pressupost de licitació d’aquests tres contractes, amb l’IVA inclòs, és d’1.091.923,03 €. El termini per executar el contracte és de sis mesos per als lots 1 i 2, i de quatre mesos per al lot 3.