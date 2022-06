La batlessa d'Alcúdia, Bàrbara Rebassa, ha presentat la seva renúncia

La batlessa socialista d'Alcúdia Bàrbara Rebassa, complint amb el pacte signat a l'inici de legislatura, ha presentat al plenari local la seva renúncia al capdavant de l'Ajuntament. D'aquesta forma, Rebassa deixa el càrrec després de tres anys, però seguirà a l'equip de govern com a tinent de batle.

Bàrbara Rebassa ha volgut agrair al PSIB-PSOE la confiança que van dipositar amb ella per elegir-la com a candidata «vull donar les gràcies al partit socialista per haver-me donat l'oportunitat de poder encapçalar la llista per, posteriorment, guanyar les eleccions i haver tingut l'oportunitat de ser batlessa d'Alcúdia durant tres anys».

Rebassa ha comentat que «han estat uns anys complicat a causa de la pandèmia, però que gràcies als governs socialistes al Consell de Mallorca, al Govern i al govern de l'Estat, la recuperació d'aquesta crisi ha estat més ràpida i eficient».

«Des de l'Ajuntament teníem clar que havíem d'estar al costat de la gent, per això vam triplicar les ajudes als serveis socials del municipi. A més, també hem prestat ajudes al teixit empresarial d'Alcúdia per ajudar-los a sortir de la crisi» ha afegit Bàrbara Rebassa.

La fins ara batlessa d'Alcúdia, ha conclòs «també vull agrair a tots els regidors i regidores que m'han acompanyat durant aquests tres anys perquè entre tots ens hem deixat la pell per millorar la vida dels veïnats i veïnades d'Alcúdia».