Lloseta s’incorpora a Emblemàtics Balears amb set establiments catalogats

Un total de set establiments de Lloseta s’han incorporat al projecte Emblemàtics Balears, impulsat per la Vicepresidència i Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, a través de la Direcció General de Comerç i de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI).

Els comerços de Lloseta catalogats a Emblemàtics Balears són:

Botiga Ca’n Carrina (alimentació i begudes): arrelat amb història.

Ca’n Pistola (forn i pastisseria): arrelat amb història.

Forn de Baix (forn i pastisseria): arrelat amb història.

Mármoles Moyá (marbres): arrelat.

Sa Muntanya (roba i calçat): arrelat.

Sa Teulera (artesania i ceràmica): emblemàtic.

Teixits Riera (teixits): emblemàtic.

El projecte Emblemàtics Balears neix de la necessitat de protegir l’activitat comercial de proximitat i, més específicament, la dels establiments amb més tradició dels municipis. Un dels objectius d’aquest projecte és donar a conèixer la singularitat de cada municipi a través dels seus establiments emblemàtics. Tot i que la iniciativa se centra en els comerços catalogats, la resta de teixit comercial se’n beneficia, ja que els emblemàtics també funcionen com a element tractor i reclam per als visitants de dins i fora de les Illes.

Són els ajuntaments qui identifiquen els comerços del municipi que compleixen els requisits per a ser emblemàtics, d’acord amb un manual de l’IDI que estableix les diferents categories. Així, un comerç pot ser catalogat com a arrelat (amb un producte o ofici singular), amb història (amb més de 75 anys de vida o excepcionalment a partir dels 50 anys) i amb patrimoni (amb elements patrimonials interiors i exteriors destacats, així com amb valor immaterial). A més, els establiments que compleixin aquestes tres categories seran denominats emblemàtics.

La plataforma a través de la qual es dona a conèixer el projecte és la web www.emblematicsbalears.es, que creixerà a mesura que s’incorporin al projecte més municipis.

Actualment, hi ha 18 municipis d’arreu de les Illes Balears amb un total de 155 comerços catalogats. Els municipis que ja compten amb establiments catalogats són Alaró (3), Algaida (6), Consell (6), Esporles (5), Inca (14), Lloseta (7) Llucmajor (8), Manacor (25), Marratxí (11), Pollença (9), Porreres (6), Santanyí (7), Alaior (5), Ferreries (8), Maó (19), Santa Eulària des Riu (5), Sant Josep de sa Talaia (5), Formentera (Sant Ferran, 1 i Sant Francesc Xavier, 5). Per categories, hi ha 46 establiments emblemàtics; 41 d’arrelats i amb història; 26 amb patrimoni i història; 27 amb història; 12 d’arrelats; un d’arrelat i amb patrimoni, i dos amb patrimoni.