MÉS per Campos es mostra satisfet amb la sentència que rebutja la indemnització al promotor de les cases de ses Covetes

L'Ajuntament de Campos, finalment, no haurà d'abonar els més d'11 milions d'euros que sol·licitava l'empresa que projectava edificar 68 cases a ses Covetes, devora es Trenc.

El TSJB ha dictat aquesta setmana una sentència en la qual rebutja la indemnització que reclamava l'empresa perquè interpreten que la demanda es va presentar tard i, per tant, queda desestimada.

En aquest sentit, MÉS per Campos ha mostrat aquest dissabte la seva satisfacció amb la sentència. «Estam contents, contents de saber que les lluites són imprescindibles. Que protegir es Trenc és més necessari que mai. Sempre ens trobareu a aquesta trinxera», han assegurat.

Des la formació han volgut afegir que «és un bon dia per poder reivindicar moltes persones, però volem fer-ho especialment a en Joan Juan, en Sebastià Coves i en Joan Monserrat. També a molts campaners i campaneres i el moviment ecologista de Mallorca que hi van donar suport. Algunes d'aquestes persones van arriscar el seu patrimoni per salvar ses Covetes i es Trenc».

Segons la formació, «avui veim, que el TJSB ha tombat la indemnització que la promotora reclamava. Si aquesta reclamació hagués tirat endavant, Campos, és a dir tots nosaltres, hauríem hagut de pagar 11 milions d'euros. Això implicava que el nostre ajuntament hagués fet 'de facto' una fallida econòmica amb tot el que això representa per al nostre poble. Recordam que el pressupost per l'any 2022 del nostre Ajuntament és de 13 milions d'euros. Per sort, no ha estat així i per un defecte de forma, la sentència ens eximeix d'aquest pagament».

Tal com ha recordat MÉS per Campos, «l'equip de govern del PP va atorgar una llicència el 1992 per a construir 68 apartaments i també un restaurant i piscina. No importava protegir la platja i tampoc importava incomplir la Llei de Costes, que prohibia construir a manco de 100 metres de la vorera. El projecte era il·legal i amb la força de la gent es va aconseguir aturar-lo. Així i tot, el PP va atorgar la llicència i ha estat batallant amb advocats (pagats per tots nosaltres) per tal de defensar aquesta actitud. Una actitud que ens ha costat milers d'euros a tots els campaners i campaneres. Doblers que no s'han dedicat a millorar el poble, sinó als honoraris dels advocats durant anys. I el pitjor, aquesta tossuderia ens ha fet arriscar l'economia del nostre propi ajuntament».

«Per sort, tot ha acabat bé. Gràcies a la lluita de la bona gent de Campos, avui tenim ses Covetes lliures de massificacions il·legals i per sort, la sentència del TSJB ens ha deslliurat d'una fallida municipal. Som imprescindibles, sempre ho hem estat. No oblideu mai que aquestes lluites, són antipàtiques per a alguns, però són necessàries. Som al cantó correcte i, malgrat tot, serem sempre al mateix», ha sentenciat la formació ecosobiranista.