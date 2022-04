Més de 50 artistes participen en la setzena edició d'INCART

L’Ajuntament d’Inca ha presentat aquest dijous, al Claustre de Sant Domingo, la setzena edició d’INCART. «Després d’anys de molta feina i esforç, aquest festival d’art contemporani s’ha consolidat i s’ha posicionat com un referent a les Illes Balears, gràcies a l’elevada participació i la implicació de les entitats culturals», ha assenyalar la regidora de Cultura, Alice Weber.

Per la seva part, el batle d’Inca, Virgilio Moreno, ha destacar que «la finalitat d’aquesta iniciativa és contribuir a promoure i acostar l’art a la ciutadania. D’altra banda, amb INCART també volem reconèixer la feina i donar suport als artistes i creadors illencs».

Així doncs, divendres, 29 d’abril, es donarà el sus a la XVI edició d’INCART, en la qual han participat més de 50 artistes. Enguany, en total s’han exposat més de 100 peces tant a espais públics com privats, totes relatives a les arts plàstiques contemporànies, complementades amb continguts audiovisuals i performàtics.

D’aquesta manera, un any més l’Ajuntament d’Inca ha organitzat mostres expositives a Sa Quartera Centre d’Art i als diferents espais del Claustre de Sant Domingo. Així mateix, el consistori compta amb la col·laboració d’altres espais expositius que col·laboren any rere any amb INCART: Sa Galeria Can Marc, Espai On Som, Can Blancos Centre Cultural i la Fundació Es Convent. A més a més, enguany també obren els seus espais Tintart Estudi i l’artista Tomeu Coll, en el marc d’INCART.

Enguany, han participat com a comissaris Curro Viera i Clara Fontanet, juntament amb l’equip tècnic de Cultura. «Cada any aconseguim incrementar la participació amb moltes propostes de gran qualitat i una major implicació de les entitats culturals de la ciutat. El nostre objectiu és que el festival any rere any sigui més obert i participatiu», ha explicat Weber.

La XVI edició d’INCART romandrà oberta fins el 28 de maig. El programa complet del festival d’art contemporani de la capital del Raiguer es pot consultar aquí: https://incaciutat.com/xvi-incart-2022