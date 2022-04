Demanen a l'Ajuntament de Felanitx que descarti la nova urbanització de sa Capella

Salvem Portocolom, Terraferida i la nova plataforma ciutadana SomPortocolom han sol·licitat formalment a l'Ajuntament de Felanitx que descarti una nova urbanització a Sa Capella, el nucli antic de Portocolom. Aquestes entitats varen presentar un total de 35 al·legacions al Pla General de Felanitx demanant que s'aposti per la rehabilitació d'habitatges i la preservació del sòl rústic, evitant futurs creixements sobre sòls no transformats.

Les entitats creuen que s'haurien de fer canvis substancials al Pla General «si volem aspirar a una millora ambiental, territorial, urbana, de mobilitat i organitzativa i això implica rebaixar les expectatives de creixement urbanístic i turístic que contempla el PGOU».

Avisen que és possible que l'actual revisió del PGOU «sigui la darrera que es pugui emprendre en molt de temps, potser en dècades. Per tant, ens trobam davant una ocasió única de plantejar mesures de contenció a l'alçada dels reptes climàtics, ambientals i demogràfics que vivim i viurem en els anys vinents».

Una de les actuacions més discutibles i que més impactes generaria és la nova urbanització proposada a la zona històrica de Sa Capella, que més enllà del nombre d'habitatges projectats, les entitats remarquen que «suposarà fer créixer el nucli a costa d'urbanitzar un espai rural ben conservat i aferrat a la zona protegida de s'Algar i es Riuetó. Un pic oberts nous carrers aquest espai podria continuar creixent en futures modificacions, el que seria desastrós per Portocolom».

Els valor d'aquest espai va més enllà del natural, ecològic i paisatgístic. Cal recordar que justament a aquesta zona s'hi han catalogat un conjunt de coves subterrànies de rellevància internacional i que sumen diversos quilòmetres de galeries espectaculars i que ja tenen diverses figures de protecció.

«Els carrerons sense sortida d'aquesta barriada de Portocolom a més, són dels darrers llocs del poble que permeten el joc infantil sense haver de preocupar-se del trànsit. A més, a aquests llocs els veïnats encara poden sortir a fer vida de carrer sense trànsit, el que dona un gran valor al conjunt de Sa Capella», han explicat.

La urbanització proposada pel nou Pla General preveu urbanitzar prop de 4.000 m² amb nous carrers i habitatges a una zona completament natural i que podria acabant acollint habitatges de luxe «als quals, tanmateix, ningú del municipi podria optar».

Els veïnats de Portocolom de fet, ja varen recollir més de 500 al·legacions en pocs dies contra el nou projecte urbanístic. Els veïnats i les entitats han sol·licitat la retirada d'aquesta nova urbanització. Cal recordar que es tracta d'un fals urbà projectat ja al Pla General de 1969 i que «s'ha mantengut per pura inèrcia tot i no tenir cap sentit». Les entitats esperen que les seves al·legacions siguin tengudes en compte per l'Ajuntament i es descarti aquesta urbanització.