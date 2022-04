MÉS per Campos carrega contra el PP per «la seva campanya contra el Parc Natural es Trenc»

MÉS per Campos ha carregat aquest dissabte contra el PP de Campos per començar, com cada estiu, «la seva campanya contra el Parc Natural es Trenc». En una dura carta oberta a la ciutadania, la formació ecosobiranista critica el «victimisme» del partit conservador i els urgeix a «posar-se a fer feina» i protegir el Parc Natural, que pateix amenaces com la dels xibius de platja.

Així, dBalears reprodueix íntegrament la carta enviada per MÉS per Campos per la seva vàlua informativa:

«A Campos sabem que l'estiu s'apropa. No perquè el sol cada dia escalfi més, no perquè els dies siguin més llargs, ni perquè el canvi d'hora ja sigui aquí. No, a Campos ho sabem perquè el PP de Campos comença la seva campanya contra el Parc Natural es Trenc.

A Campos tenim la sort de tenir un Parc Natural. De tenir una platja protegida que és un dels símbols turístics de Mallorca. De rebre milers de turistes cada any que lloen l'arena blanca, les aigües netes i transparents i la bellesa de la naturalesa intacta.

Tothom que visita les platges sap el que està passant. La línia costanera de la platja des Trenc ha patit un important retrocés, quantificat en una mitjana que arriba als 13,5 metres. Una veritable desgràcia que s'intenta per tots els mitjans aturar. Fins i tot, el Govern Company en una Ordre del Conseller de Medi Ambient de 19 de juny de 2013 (sí, un Govern del PP!) ja limita la instal·lació de xibius, com en distancia dins ells per protegir la nostra costa. Molts informes d'institucions internacionals alerten de la degradació que pateix la línia costanera de la platja des Trenc. A més, l'emergència climàtica que produeix alguns temporals com el Gloria, obliga a l'ordenació dels usos públics.

Amb tot això, qualsevol persona i sobre tot, la màxima institució municipal del poble seria la primera interessada a protegir aquesta joia. Però no, el PP de Campos i el seu equip de govern, acusa la Conselleria, a MÉS per Mallorca i a tothom que no pensi com ells d'empobrir el poble de Campos amb arguments que fan empegueir a aquells que els coneixem bé.

Des de MÉS per Campos, estam cansats de sentir aquest posicionament victimista amb el que fan bandera el PP de Campos. Prou. Posau-vos a treballar i menys queixar-vos.

Sabeu que la gestió del pàrquing de Sa Barralina és de gestió municipal? És a dir, que l'explotació del pàrquing és del nostre Ajuntament? Això és el resultat d'una negociació del llavors batle, Sebastià Sagreras i el Conseller de Medi Ambient, Vicens Vidal. Campos, en nom del seu batle, va demanar aquesta gestió per tenir uns ingressos addicionals que servissin per fer front a la cura del pàrquing i la neteja de les platges.

Però l'equip de govern és incapaç de fer una gestió en condicions d'aquest pàrquing. Hem reclamat que posin plafons al terme municipal per informar de la seva ubicació. CAP NI UN. Hem demanat que es promocioni el pàrquing a la web de l'Ajuntament. Res, impossible. Hi ha campaners i campaneres que no saben que aquest pàrquing existeix. Sembla que no els interessa promocionar aquest pàrquing dissuasori que gestiona el nostre municipi.

El turisme de Campos està abandonat per l'equip de govern del nostre Ajuntament. No hi ha cap pla específic de desenvolupament, ni ajudes ni promoció. Però si no tenim ni material imprès de cap tipus del nostre municipi!! Des de Més per Campos hem demanat, obrir una oficina de Turisme en condicions per promocionar les nostres platges (hi ha subvencions per aquests temes), els nostres agroturismes, les cases vacacionals... RES. També hem demanat fer circuits de vianants per tal de promocionar el centre del poble a través de visites de les façanes més importants de Campos. SILENCI.

Per al PP de Campos promocionar el turisme és anar un matí a Fitur, gastar quasi 1.000 euros públics per fer-se dues fotos i tornar. La vergonya és veure com els pobles propers estan a la fira 6 dies amb un estand gratuït pagat pel Consell de Mallorca fent feina de veritat. Promocionant els seus pobles i les seves platges. Postureig i fotos i FEINA CAP.

I així van passant els anys.

La solució no és fer veure que no passa res a les nostres costes. O potser és que no els importa la degradació.

Ells són més de posar hotels i hotels i en 10 anys, no tindríem un problema entre 3 o 6 xibius, sinó que no tindríem platja i la ruïna seria general. No cal que vos recordem quan l'any 1992, un altre equip de govern del PP a l'Ajuntament de Campos va concedir una llicència per construir un complex residencial de 68 apartaments, una piscina i un bar-restaurant a primer línia de mar de ses Covetes. La lluita del GOB i del PSM (ara Més per Mallorca) denunciant als tribunals va poder aturar el que hauria estat un desastre per al nostre poble i la nostra platja.

En els seus comunicats, insulten la nostra intel·ligència. Parlen del fet que els xibius no podran vendre gelats o begudes fresques perquè no tindran electricitat i el que diu l'informe (I EL SENTIT COMÚ) és que el subministrament energètic dels xibius ha de ser exclusivament de plaques solars fotovoltaiques.

Estam voltats de PN naturals, com per exemple el del PN de Mondragó. I ai las, casualment ells només hi veuen avantatges. I ells també tenen govern de PP. Potser és que es dediquen a treballar en positiu amb la Conselleria i tenen clar el que significa el canvi climàtic.

El que hem de fer tots els campaners i campaneres és treballar pel bé comú. I el que ha de fer l'equip de govern és posar-se les piles i deixar-se de tantes fotos i GESTIONAR. Manco populisme i més FEINA.

La temporada turística és important. Cal que pressionem la Conselleria de Mobilitat per facilitar que el bus llançadora doni un bon servei aquest any. En el seu dia, des de Més per Campos vam demanar la seva gratuïtat. Ens tindran al seu costat en totes aquestes reclamacions. Però estam cansats del seu victimisme que ja no convenç a ningú.

Equip de govern del PP, feis les al·legacions que calgui a l'informe i penseu en el turisme de Campos a través d'un pla de treball seriós. Us ho hem demanat des de l'inici de la legislatura.

Però per això heu de fer FEINA. Manco populisme, manco mitges veritats, manco no veure l'emergència climàtica i aprengueu a treure profit al pàrquing que gestioneu.

Campos, a 2 d'abril de 2022»