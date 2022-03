El divendres 8 d'abril a les 20 h tendrà lloc el XX Sopar per la República. Serà, com sempre, a Can Lliro, a Manacor. La cita no s'havia pogut celebrar des del 2019 per mor de la pandèmia.

L'acte, organitzat per MÉS Esquerra, comptarà amb la presència del batle, Miquel Oliver. El músic manacorí Jorra Santiago serà l'encarregat de fer una actuació musical. Els tiquets ja es poden adquirir a Can Lliro o a través d'una reserva a mes.esquerra.manacor@gmail.com.