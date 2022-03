Arriba el IX cicle de conferències IncaBusiness

La nova edició del cicle de conferències IncaBusiness, presentada aquest dimecres per l’Ajuntament d’Inca, se celebrarà durant els mesos d’abril, maig i juny de 2022. Aquesta és la novena edició la qual pretenen apropar a la ciutadania la realitat del món empresarial i les tendències en diferents camps com l'emprenedoria, el màrqueting o l'estratègia econòmica.

Enguany, com a novetat, totes les activitats de divulgació i formació s’agruparan per blocs temàtics. Així doncs, el mes d’abril es dedicarà a esport i empresa, el mes de maig a Start Ups i el mes de juny a l’empenta empresarial. «Edició rere edició, aquest cicle de conferències s’ha convertit en un referent a les Illes Balears i ha aconseguit consolidar-se amb una àmplia varietat de propostes per ajudar a millorar les dinàmiques de funcionament de les empreses i contribuir a impulsar el teixit comercial i econòmic de la nostra ciutat», ha explicat el batle d’Inca, Virgilio Moreno.

El IX cicle de conferències IncaBusiness arranca el 7 d’abril amb la ponència ‘Assoleix el teu objectiu i viu una vida plena!’, a càrrec de María Fernádez, en la qual es parlarà sobre com adquirir la determinació i el compromís necessari per assolir els objectius. De forma paral·lela, el mes d’abril es durà a terme també la conferència ‘Equips amb futur, lliçons de La Roja per millorar les organitzacions’, de la mà d’Álvaro Merino i Joan Capdevila; així com una taula redona sobre esport i empresa.

Després, el 5 de maig, el Centre Bit acollirà la conferència ‘Els grans desafiaments del management del segle XXI’, a càrrec de Xavier Marcet, president de Lead To Change, consultoria especialitzada en estratègia, innovació i transformació per a empreses, administracions i universitats, per explicar com han de respondre el Management davant els profunds canvis que s’estan produint en el sector empresarial. També, el mes de maig també es celebrarà una jornada de networking i formació sobre com crear una Start Up.

Meritxell Bautista serà la responsable de tancar aquesta novena edició d’IncaBusiness amb la conferència ‘Sense por a Goliat’, una reflexió en clau femenina de la seva trajectòria personal i professional com a cofundadora de Fibracat i sòcia de l’AGE. La ponència se celebrarà el 6 de juny, en el Centre Bit.

Finalment, també es farà una altra activitat formativa sobre la teoria de Rocky i es donarà a conèixer la història d’alguna empresa inquera. Prèviament, dimecres 30 de març, en el Museu del Calçat i la Indústria, es durà a terme la càpsula ‘Dona Impuls, dones emprenedores’, amb la participació d’Arceli Iranzo, Patricia Caro i Cati Barceló.