Denuncien que la cimentera de Lloseta continua operativa: «És fals que la planta d’hidrogen que s’inaugurà la setmana passada substitueixi la vella cimentera»

La cimentera de Cemex de Lloseta continua operativa i en condicions de fabricar ciment perquè el Govern ho va autoritzar fa vuit mesos. Així ho ha denunciat la plataforma Reviure Tofla aquest dimarts.

«És fals que la planta d’hidrogen que s’inaugurà la setmana passada substitueixi la vella cimentera», han remarcat.

El Govern va concedir autorització ambiental a la cimentera per a poder reprendre la producció el passat 3 de juliol de 2021. «L’activitat de la cimentera i de la planta d’àrids que manté allà Cemex suposa la mort de l’entorn de la pedrera de Can Negret, situada a la Serra de Tramuntana», expliquen des de Reviure Tofla.

A més, han destacat que el 14 de març «es va dur a terme la inauguració de la Planta d’Hidrogen de Lloseta. Tots els representants polítics i empresarials han afirmat que la Planta d’Hidrogen està ubicada sobre l’antiga cimentera de Cemex de Lloseta 'tancada degut a la crisi financera'. Això no és cert perquè la cimentera està en actiu i pot produir ciment».

1. En el BOIB de 3 de juliol del 2021 es publicà l’Acord de la CBMA (Comissió de Medi Ambient) que donà l’Autorització Ambiental Integrada a la cimentera de Lloseta per a poder continuar fabricant ciment, calç i òxid de magnesi; per tant poder continuar la seva activitat industrial de producció de ciment. A més, se li autoritza la combustió de residus perillosos, per tant pot funcionar (o continuar funcionant) com una incineradora de residus perillosos.

2. La cimentera pot continuar la seva producció de ciment i d’incineració de residus perillosos amb una situació totalment favorable als seus interessos de negoci empresarial. La seva producció de ciment la realitzarà en funció de la demanda.

3. La cimentera després de tres anys sense funcionar s’hauria de desmantellar, però Cemex va tornar demanar continuar la seva activitat, i el Govern de les Illes Balears li va donar el vist-i-plau.

Per a l'entitat, resulta «vergonyós» que totes les autoritats «sostinguin una mentida d’aquest calat o tinguin un desconeixement tan gran de la situació actual de la Cimentera de Lloseta. I que ens vulguin vendre la planta d’hidrogen com un element clau en la transició energètica, mentre es manté al seu costat una Cimentera operativa i una planta d’àrids que suposen la destrucció de la pedrera de Can Negret, situada a la Serra de Tramuntana».

Quan el passat juliol es va conèixer l’autorització del Govern, la plataforma Reviure Tofla ja va dir: «Volem manifestar la nostra preocupació envers el reinici d'una activitat altament contaminant que suposadament havia tancat de forma definitiva la seva producció. Aquest va ser el motiu per reconvertir la fabricació de ciment en altres projectes estratègics acordats en 'Els Acords de la Reindustralització de Lloseta' sota la marca de 'POWER TO GREEN HYDROGEN'».

Què ha canviat des de la decisió inicial què ara faci viable la seva reobertura?

1- Tornar posar en funcionament la fàbrica de ciment de Lloseta suposa retornar a una activitat industrial molt contaminant i amb un alt cost energètic que resulta inadmissible en la situació d'emergència climàtica actual.

2- Aquest reinici de la fàbrica de ciment suposarà augmentar l'extracció d'àrids de la Cantera de Can Negret, propietat de l'empresa Cemex i situada en el TM d’Alaró.

3- El reinici de l'activitat de la cimentera no suposa cap benefici social ni una proposta positiva cap a la diversificació econòmica sostenible a la nostra illa.

4- Continuar amb l'activitat industrial de producció de ciment suposa un negoci rodó per l'empresa multinacional Cemex España Operaciones SLU, i li permet continuar amb el model de creixement sense límits.

5- Reiniciar la cimentera demostra que l'empresa Cemex utilitza el marketing verd per a continuar produïnt ciment i àrids per encimentar el nostre territori i fer del negoci de la construcció el seu capital empresarial.

Per tant, Reviure Tofla demana que el Govern no permeti la reobertura de la cimentera de Lloseta i aclareixi si l'empresa Cemex s'ha adaptat a la nova regulació europea sobre els deures d'emissions de CO2 i quins drets d'emissions li ha concedit el Govern espanyol.