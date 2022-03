S'exhaureixen totes les places del curs 'Llengua divertida' per a perdre la vergonya de parlar en català

Vint-i-cinc persones s'han inscrit al curs 'Llengua divertida', organitzat pel Servei Lingüístic de l'Ajuntament de Manacor, del que dissabte en tengué lloc la primera sessió. Es tracta d'un taller d'integració lingüística per a persones majors de 16 anys. Creat i impartit per Ivan Martín, d'Aula Teatral, 'Llengua divertida', utilitza dinàmiques teatrals com a mitjà per aprendre català i s'adreça a gent que no s'atreveix a parlar català i vol perdre'n la vergonya, a més de gent catalanoparlant que vulgui aprendre dinàmiques teatrals d'expressió oral.

El delegat de Política Lingüística, Sebastià Llodrà, va assistir a la sessió inaugural per donar la benvinguda als participants, als que agraí el seu interès per aprendre català. «Tothom qui viu a Mallorca, vengui d'on vengui, és mallorquí. Per això, és un deure però també un dret poder aprendre la llengua pròpia». Així mateix, ha recordat que «una de les comeses de l'administració pública és fer possible aquest aprenentatge i, si a més es pot fer d'una manera lúdica i divertida, molt millor encara».

L'objectiu d’aquesta activitat és promoure un espai de socialització en català entre persones que no fan ús de la nostra llengua i persones catalanoparlants, de tal manera que els primers se sentin segurs i se’ls desperti la voluntat d'integrar-se lingüísticament i culturalment.

En cada sessió s'aborda un tema diferent important per a la vida de les persones que hi participen, de tal manera que s’hi puguin familiaritzar i aprendre a expressar-se en català. A més, cada participant rep un quadern de treball en el qual trobarà il·lustracions i vocabulari per fer servir a cada sessió.

El taller s'imparteix al molí d'en Beió, i consisteix en cinc sessions de tres hores de durada, cada dissabte dematí a partir del 12 de març i fins al 9 d'abril. La matrícula era gratuïta, i com que les places s'han exhaurit i hi ha llista d'espera, davant l'alta demanda el Servei Lingüístic de l'Ajuntament de Manacor espera poder repetir el curs.